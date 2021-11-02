دينامو كييف 0 × 0 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

64' عثمان ديمبيلي يدخل بديلًا لجافي... اللاعب الفرنسي يعود للملاعب مرة أخرى بعد غياب طويل

حكم المباراة يراجع اللقطة ويقرر عدم وجود التحام من مدافع دينامو كييف مع فاتي، ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء

62' فاتي يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع مدافع دينامو كييف، حكم المباراة يقرر مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو

57' أووووووه خطيرة من كارافايف! دفاع برشلونة يشتت كرة عرضية، تصل للظهير الأيسر لدينامو كييف الذي يحاول تسديد الكرة مقووسة في المرمى ولكنها تمر بجوار العارضة

50' ضربة ركنية لبرشلونة، الكرة تصل إلى لونجليه الذي يحاول تسديدها في الشِباك ولكن الدفاع يشتتها من أمام خط المرمى

49' بطاقة صفراء لمدافع برشلونة لونجليه بعد تدخل قوي على تسيهانكوف

47' عرررضية من الجهة اليسرى لدينامو بقدم دي بينا ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' بطاقة صفراء للاعب بويالسكي بعد تدخل قوي للغاية على جافي

45' أوووووووه عرررررضية من ألبا ولكن حارس دينامو كييف يتصدى لها

41' أووووووووووه! كم كانت قريبة من برشلونة! عرررضية رائعة من مينجويزا يلعبها نيكولاس برأسه ولكنها تصطدم بالخطأ بممفيس ديباي الذي كان يتواجد أمام المرمى

40' بطاقة صفراء للاعب دينامو كييف "غارماش" بعد أن دهس قدم بوسكيتس من الخف

36' ديباي يلعب الضربة الركنية بإتجاه جوردي ألبا الذي يستلم الكرة من خارج حدود منطقة الجزاء، ويسددها! ولكنها عاااالية عن مرمى دينامو كييف

31' رأسية لونجليه تصطدم بالقائم! ولكن حكم الراية يحتسب الهجمة تسللًا على المدافع الفرنسي

27' أوووووووه دي بينا يمرر كرة رائعة إلى شابارينكو الذي يسدد كرة قووووووية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

24' أووووووه تير شتيجن يتصدى لتسديدة قووووية وخطيرررة من دو بينا

23' أوووووووووه فررررصة خطيرررررة لدينامو كييف! عرررضية رائعة من تسيهانكوف إلى شابارينكو الذي يسدد الكرة ولكنها ضعيفة وتمر بعيدة عن القائم

21' فاتي يمرر الكرة للقادم من الخلف سيرجيو بوسكيتس الذي يسدد من خارج منطقة الجزاء من لمسة واحدة ولكن الكرة عااااالية عن مرمى دينامو كييف

19' بطاقة صفراء أولى في المباراة للمدافع إيريك جارسيا بعد تدخل قوي على لاعب دينامو كييف

15' أوووووه عررضية من جافي، الحارس يخرج من مرماه ويلمس الكرة وتمر من أمام أقدام ألبا الذي حاول أن يسددها في المرمى مباشرًة ولكن الكرة تتجاوزه

9' تمريرة من ديباي إلى فاتي، الذي يسدد كرة قوية ولكن دفاع دينامو كييف بالمرصاد

3' أوووووووه خطيررررررة لبرشلونة، ديباي يحاول التوغل ودفاع دينامو كييف يساعده، الكرة تصل له أمام المرمى ويسدد! ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويعترض الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب بارخوان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - لونجليه - مينجويزا

دي يونج - بوسكيتس - نيكولاس

فاتي - ديباي - جافي

تشكيل دينامو كييف:

قرر المدرب لوتشيسكو اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

بوشتشان

كارافايف - زبارني - سيروتا - كيدزيورا

شابارينكو - سيدورتشوك

دو بينا - بويالسكي - تسيهانكوف

هارماش



Dynamo starting line-up for the match against Barcelona! #DynamoBarcelona (0:0) pic.twitter.com/DVfOf9gQYj — FC Dynamo English (@dynamokyiven) November 2, 2021

لا مفر أمام برشلونة سوى الفوز وانتظار هدية متوقعة ربما من بايرن ميونخ، من أجل أن يتجاوز العملاق الكتالوني نظيره بنفيكا في الترتيب ويصبح في المركز الثاني، في المقابل فأن الفريق الأوكراني يملك فرصة أيضًا وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل جعل وضع المركز الثاني أكثر تعقيدًا في هذه المجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة دينامو كييف ضد برشلونة في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب أولمبيسكي.