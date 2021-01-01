برشلونة ضد خيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني والمقامة على ملعب كامب نو

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برشلونة 5 × 2 خيتافي

مباشر، لحظة بلحظة

90+4' نهاية المباراة بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

90+3' جووووووووووووووووووووووووول الهدف الخامس لبرشلونة من علامة الجزاء بتوقيع الفرنسي انطوان جريزمان، الذي لعب كرة قوية في يمين المرمى.

90+2' أووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل مدافع برشلونة على جريزمان.

90' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف قتل المباراة لبرشلونة، بتوقيع المدافع أراخو بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن لعبها ميسي وقابلها اللاعب الأوروجوياني برأسية سكنت الشباك.

84' ركلة حرة لبرشلونة من الجانب الأيسر لعبها ميسي مقوسة وأبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

80' ضغط من خيتافي وهبوط في مستوى أصحاب الأرض واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

75' ربع ساعة على نهاية اللقاء، واستفاقة من لاعبي خيتافي لتسجيل هدف التعادل.

68' جووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لخيتافي عن طريق أونال من علامة الجزاء، بعد تنفيذها في يسار المرمى.

67' أووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لخيتافي، بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود التحام بين مدافع برشلونة ومهاجم خيتافي.

63' بهذه النتيجة يصل برشلونة للنقطة 68 في المركز الثالث ويتبقى له مباراة مؤجلة.

56' سيطرة من لاعبي برشلونة واعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة.

50' بداية هادئة للشوط الثاني وتبادل الكرات في وسط الملعب.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

40' خمس دقاق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول، وسيطرة من لاعبي برشلونة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

34' جوووووووووووووووووووووول الهدف الثالث لبرشلونة بأقدام ميسي، بعد عدة تمريرات وصلت إليه وسدد تسديدة قوية ارتطمت في القائم وارتدت إليه وسددها من جديد في الشباك من الجانب الأيمن للمرمى.

30' نصف ساعة من الشوط الأول وبرشلونة متقدم بهدفين لهدف.

28' جوووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لبرشلونة، عن طريق المدافع شاكلا بالخطأ في مرماه بعد تمريرة إلى حارس مرماه الذي كان متقدمًا لتسكن الكرة الشباك.

24' سيطرة من لاعبي برشلونة وضغط بحثًا عن هدف التقدم.

20' مرور ثلث ساعة من مجريات الشوط الاول، ولازال النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

15' محاولة من برشلونة، بتسديدة قوية من ميسي بعد تمريرة من ألبا من الجانب الأيسر، ولكن تصويبة البرغوث الأرجنتيني تعلو فوق مرمى الضيوف.

12' جووووووووووووووووول الرد سريع من لاعبي خيتافي، عرضية من الجانب الأيسر لعبها كوكوريلا وسددها آنخيل ولكن الكرة ترتطم بلونجليه وتغير اتجاهها وتسكن شباك الفريق الكتالوني بالنيران الصديقة.

8' جوووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة من نصيب برشلونة، عن طريق ميسي بعد استلامه كرة طولية من وسط الملعب توغل بها إلى منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

3' أووووووووووه برشلونة يكشر عن أنيابه سريعًا بتسديدة قوية من ميسي من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصويبته ترتطم بالعارضة وتمر بسلام على الضيوف.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل خيتافي:

التشكيل| 4-4-2

دافيد سوريا

أيجليسياس - دجيني - شاكلا - تشيما رودريجيز

مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - كارليس ألينيا - داميان سواريز

آنخيل - تاكيفوسو كوبو

¡Ya conocemos el once con el que saltaremos esta noche al césped del Camp Nou! 💪#VamosGeta#BarçaGetafe pic.twitter.com/uJzXhhljxJ — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 22, 2021

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - أوسكار مينيجويزا

جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري - سيرجي روبيرتو

ليونيل ميسي - انطوان جريزمان

على الجانب الآخر، يعاني خيتافي في الفترة الأخيرة من سلسلة من النتائج السلبية، بأربعة تعادلات وخسارة في آخر خمس مباريات للفريق، وتريد كتيبة المدرب بوردالاس، الخروج بنقطة على الأقل أمام العملاق الكتالوني كما حدث مع ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

برشلونة سيدخل اللقاء منتشيًا بالفوز بلقب كأس الملك مطلع الأسبوع الحالي، ويريد تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من المركز الثاني والذي يحتله ريال مدريد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة وخيتافي، وذلك في إطار قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.