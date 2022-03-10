برشلونة ضد جلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0×0 جلطة سراي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

26' أوووووووووووووووووه ديباي يسدد الركلة الحرة المباشرة بشكل رااااائع ولكن بينيا يتألق ويتصدى لها

25' خطأ لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء

20' هدوء نسق اللعب قليلا في الدقائق الماضية، دون أي خطورة على مرمى الفريقين

10' برشلونة يواصل لعب العرضيات من الجهتين اليمنى واليسرى وسط تألق لدفاع جلطة سراي بقيادة ماركاو

4' عرررررضية من ألبا ولكن الكرة تلمس فيران توريس وتمر بجوار العارضة.. ضربة مرمى لبرشلونة

1' ضغط قوي من برشلونة في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالد أراوخو - سيرجينو ديست

نيكولاس جونزاليس - فيرنكي دي يونج - بيدري

فيران توريس - ممفيس ديباي - أداما تراوري

تشكيل جلطة سراي:

يبدأ المدرب دومينيك تورينت بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إينياكي بينيا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - ساشا بويي

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

كيريم أكتوركوجلو - سفيان فيجولي - ريان بابل

مصطفى محمد

في المقابل، سيحاول بطل تركيا العودة من إسبانيا بنتيجة إيجابية على الرغم من أنه ليس الفريق المرشح للتأهل بسبب تألق البلاوجرانا مؤخرًا، ولكن جلطة سراي ليس لديه ما يبكي عليه، وسيقاتل على حظوظه.

نجح برشلونة في تخطي عقبة نابولي في مباريات الملحق بعد أن فاز برباعية على البارتينوبي على ملعب مارادونا، ويسعى العملاق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه في مباراة الليلة، تساعده على منحه أفضلية قبل لقاء العودة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد جلطة سراي في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.