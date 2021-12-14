برشلونة ضد بوكا جونيورز: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × بوكا جونيورز

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تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

أليخاندرو بالدي - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست

ريكي بوتش - ألفارو سانز - داني ألفيش

فيليبي كوتينهو - يوسف ديمير - فيران جوتجلا

تشكيل بوكا جونيورز:

التشكيل| 4-1-2-1-2

أوجستين روسي

فرانك فابرا - ماركوس روخو - كارلوس إيزكويدروز - لويس أدفينكولا

يورمان كامبوزانو

أوجستن ألميندرا - خوان راميريز

إيدوين كاردونا

لويس فاسكيز - سباستيان فيلا

كان دييجو قد انتقل أيضًا إلى برشلونة في عام 1982 ولكن اللاعب لم يستمر طويلًا مع العملاق الكتالوني حيث رحل بعد عامين مملوئين ببعض المشاكل بسبب الإصابات وختامًا بالشجار الشهير في نهائي كأس الملك ضد بلباو في حضور الملك خوان كارلوس.

انضم مارادونا لفريق بوكا جونيورز في عام 1981 لعب معهم في فترته الأولى لموسم واحد فقط وفاز بالدوري، قبل أن يرحل إلى إسبانيا عقب نهائيات كأس العالم 1982، ومن ثم عاد للفريق مرة أخرى في ختام مسيرته في منذ عام 1995 وحتى اعتزاله للعبة بعدها بعامين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة كأس مارادونا والذي سيجمع بين أثنين من أندية الأسطورة الأرجنتينية الذي رحل عن عالمنا منذ عام تقريبًا وهما برشلونة وبوكا جونيورز.