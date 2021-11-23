برشلونة ضد بنفيكا: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 بنفيكا

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نهااية المباراة بالتعادل السلبي بين برشلونة وبنفيكا

93' مستحيل مستحيل مستحيل! السويسري سيفروفيتش يهدر فرصة لا تضيع! ينفرد تماما بالمرمى، يراوغ تير شتيجن ويسدد الكرة بجوار المرمى!!!!!

91' أووووووووه كم كانت قريبة من برشلونة! الضربة الركنية تصل إلى بيكيه الذي يسددها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

90' انطلاقة رائعة من ديمبيلي، النجم الفرنسي كان يتهيأ للتسديد ولكن أوتاميندي يمد قدمه بشكل رائع ويُخرج الكرة لضربة ركنية

تبديلين لبرشلونة بدخول ديست وجارسيا وخروج أراوخو ولونجليه

83' هدف ملغي لبرشلونة! سجله أراوخو بلمسة رائعة بعد عرضية ممتازة من ألبا، ولكن الأوجوروياني كان متسللًا

82' انطلاقة أخرى من ديمبيلي وعرررضية رائعة ولكن جلبيرتو يُخرج الكرة من على الخط لضربة ركنية

تبديل أخير للنسور بخروج جريمالدو ودخول سيفروفيتش

78' تمريرة رائعة من ديمبيلي بإتجاه دي يونج الذي تحرك بشكل رائع ولكن حارس بنفيكا يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

تبديل رابع لبنفيكا بخروج إيفيرتون ودخول بيزي

67' أووووووه خطيرة لبرشلونة! عرررضية رائعة من ديمبيلي، يلعبها دي يونج برأسه ولكن حارس بنفيكا يُخرج الكرة بأطراف أصابعه

تبديل لبرشلونة بخروج ديمير ودخول ديمبيلي

65' هل تؤتي تبديلات النسور بثمارها؟ تمريرة من تاعرابت إلى نونيز الذي يسدد كرة قووية ولكنها في الشِباك الخارجية

تبديل لبنفيكا بخروج يارموتشوك ودخول نونيز

تبديل لبنفيكا بخروج جواو ماريو ودخول تاعرابت

57' أوووووووه انطلاقة رائعة من ديباي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، حاول مرواغة المدافع ولكنه يتألق ويبعدها لضربة ركنية

52' تمريرة رائعة لجافي الذي كاد أن يصنع فرصة خطيرة ولكنه مكان متسللًا.. بنفيكا يجيد اللعب على مصيدة التسلل حتى الآن

بطاقة صفراء أولى لبنفيكا من نصيب جواو ماريو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين برشلونة وبنفيكا

42' أوووووووووه محاولة خطيرة من ديمير ولكن الكرة ترتطم بالعارضة، النمساوي الواعد هو أخطر لاعبي برشلونة في المباراة

34' هدف ملغي لبنفيكا بعد تسديدة رائعة من أوتاميندي! لأن الكرة تجاوزت خط المرمى أثناء لعب الضربة الركنية

33' أوووووووووووووووووووه تير شتيجن يمنع هدف محقق لبنفيكا! ركنية تصل إلى يارموتشوك الذي سددها برأسه ولكن الحارس الألماني يتصدى ببراعة

27' أوووووووووووه انطلاقة رائعة من ألبا على الجهة اليسرى، جوردي يتوغل ويسدد! ولكن حارس بنفيكا يتألق ويتصدى للكرة

20' تدخل قوي على نيكولاس جونزاليس، وصافرات استهجان على حكم المبارة الذي لم يحتسب أي شئ وقرر استمرار اللعب

14' محاولة من ديباي من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدة عاااااالية جدًا عن المرمى

12' أراوخو يضغط بشكل رائع، يقطع الكرة ويمرر نيكولاس جونزاليس الذي يتوغل في العمق، يمررها مجددًا للأوروجوياني على الطرف الأيمن، وتسديدة قووية ولكنها في الشِباك الخارجية

7' أوووووووه محاولة من ديمير وتسديدة رائعة ولكن حارس بنفيكا يتألق ويخرج الكرة لضربة ركنية

4' محاولة أولى على المرمى في المباراة من جانب بنفيكا، تسديدة من يارموتشوك ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 3-4-3

تير شتيجن

رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

جوردي ألبا - فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكولاس جونزاليس

جافي - ممفيس ديباي - يوسف ديمير

تشكيل بنفيكا :

التشكيل| 3-4-2-1

أوديسياس فلاشوديموس

فيرتونحين - نيكولاس أوتاميندي - أندريه ألميدا

أليكس جريمالدو - جواو ماريو - جوليان فايجل - جلبيرتو

إيفيرتون - رافا سيلفا

رومان يارموتشوك

في المقابل سيتوجب على النسور البرتغالية الذي في جعبته 4 نقاط، محاولة تكرار الفوز على العملاق الكتالوني كما فعل في الذهاب، من أجل اقتناص المركز الثاني، وليبقي على حظوظه حتى الجولة الأخيرة.

يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد أن فاز في مباراتين ضد دينامو كييف وخسر أمام بنفيكا وبايرن ميونخ، ويحتاج للفوز في لقاء اليوم من أجل التأهل رسميًا لدور الستة عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة برشلونة وبنفيكا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد كامب نو.