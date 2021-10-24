برشلونة ضد ريال مدريد الكلاسيكو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد الريال وذلك في الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني 2021-22

برشلونة 1 × 2 ريال مدريد

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في كامب نو

96' جووووووووووووووووول أجويرو يسجل الأول لبرشلونة بعد عرضية من ديست يلمسها ويضعها في الشباك

93' جووووووووووووول مرتدة سريعة بقيادة أسينسيو الذي سددها قوية تصدى لها الحارس لتعود إلى فاسكيز ليسجل الهدف القاتل

92' أووووووووه هجمة خطيرة لبرشلونة مررها بيكيه إلى ديباي الذي أعادها له بدل من التسديد والدفاع يتدخل

90' فالفيردي يغادر وينزل كارباخال لريال مدريد والحكم يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

89' سقوط كورتوا مصابًا دون أن يتدخل معه أحد، فقط سقط بعد تسديد الكرة بيسراه

88' خروج فينيسيوس لريال مدريد ونزول أسينسيو

85' خروج جافي ونزول لوك دي يونج

85' هجمة أخرى لبرشلونة وعرضية من ممفيس على رأس أجويرو لكن الأخير لعبها خارج المرمى.

82' تدخل قوي بين بيكيه وفالفيردي على الكرة الهوائية والثنائي يسقط مصابًا.

81' أول ظهور لاجويرو في الكلاسيكو، استلم الكرة على الجهة اليمنى وحاول مراوغة ميندي ثم مررها عرضية لكن بلا متابعة

77' خروج دي يونج ونزول سيرجي روبيرتو لبرشلونة

76' تمريرة مميزة من بوسكيتس إلى كوتينيو الذي سددها لكن في الدفاع لتعود إلى الريال ويقطعها دي يونج إلى خارج الملعب

74' خروج فاتي ونزول أجويرو لبرشلونة

73' مرتدة من برشلونة وصلت إلى فاتي الذي فشل في المراوغة ثم مررها نحو كوتينيو الذي مررها نحو ديست ليراوغ ويسدد بيسراه بعيدة

71' خروج رودريجو ونزول فالفيردي لريال مدريد

68' برشلونة وهجمة وصلت إلى بوسكيتس الذي مررها نحو جافي لكن تردد في القرار ومررها نحو فاتي لكن الأخير يرتكب مخالفة

62' لعبة فنية من ريال مدريد وصلت إلى بنزيما الذي سدد قوية ولكن في يد الحارس

60' أووووووه ديست أخطأ في تمرير الكرة وصلت إلى فينيسيوس لكن عاد ديست ولحقه قبل أن يسدد ليحول الكرة إلى ركنية

57' الدور الآن على برشلونة وهجمة من الرواق الأيسر وصلت إلى فاتي الذي سدد قوية لكن الدفاع يتصدى

55' مجددًا من ريال مدريد وفيني يجذب ديست وجارسيا له ليمررها إلى كروس ثم إلى رودريجو الذي سدد قوية بعيدة عن المرمى.

55' هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد لكن تعطلت وعادت إلى ميندي الذي سدد بيمناه لكن سهلة في يد تيرشتيجن.

49' جديد من برشلونة .. عرضية من ألبا أرضية إلى فاتي الذي سدد من لمسة واحدة لكن وصلت سهلة ليد كورتوا

48' هجمة لبرشلونة وتمريرة من فاتي إلى ديباي إلى كوتينيو الذي سددها لكن الدفاع حولها ركنية

كوتينيو يشارك في الشوط الثاني مع برشلونة بديلًا لأوسكار مينجويزا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

44' أوووووووه تمريرة رائعة من ديباي إلى أنسو فاتي الذي راوغ وسدد لكن ألابا أنقذها وحرم برشلونة من التعادل

39' هجمة لريال مدريد لعبها كاسيميرو عرضية إلى رودريجو الذي سددها قوية لكن تيرشتيجن يتصدى والحكم يحتسب لمسة يد على كاسي

38' مرتدة سريعة لريال مدريد وصلت إلى فينيسيوس الذي مرر إلى بنزيما ليلعبها عرضية نحو كروس لكن ألبا يتدخل ويحولها ركنية

35' أووووووه بيكيه كاد أن يسجل هدف التعادل بعد ركنية على رأس جيرارد لكن مرت بمحازاة القائم

31' جووووووووووووووووووول ألابا يضع ريال مدريد في المقدمة من مرتدة سريعة لعبها فيني طولية إلى رودريجو الذي مرر نحو النمساوي ليسدد الهدف الأول

25' أوووووووه أخطر كرة في المباراة، مرتدة سريعة لبرشلونة وصلت إلى ممفيس الذي مررها عرضية لمسها فاتي لديست لكن الأخير المنفرد بالمرمى يسدد في السماء

24' أوووووووووووووووه فيني يحصل على الكرة منفردًا ويراوغ تيرشتيجن لكن تطول ويعاود المراوغة ثم يتدخل ألبا ويحولها ركنية إلا أن راية الحكم مرفوعة تسلل

21' أوووووووووووه هجمة سريعة من برشلونة عن طريق فيني الذي راوغ مينجويزا وسقط في منطقة الجزاء يطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئًا

14' مرتدة سريعة من برشلونة وصلت إلى دي يونج الذي لعبها عرضية لكن طالت على ديست الذي حاول اللحاق بها فارتكب مخالفة

13' بداية الخطورة من ريال مدريد بعد تمريرة خلف الدفاع وصلت إلى فينيسيوس لكن جارسيا يقابله ويحول تمريرته إلى ركنية

11' ريال مدريد يشن هجماته الآن

8' ريال مدريد عاجز على الخروج من مناطقه

5' المباراة هادئة مع تحكم لبرشلونة في الكرة ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - بيكيه - مينجويزا

دي يونج - بوسكيتس - جافي

فاتي - ممفيس ديباي - ديست

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي- ألابا - ميليتاو - لوكاس فاسكيز

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينيسيوس - بنزيما - رودريجو

أما كارلو أنشيلوتي فلم يحقق الفوز في كلاسيكو الدوري سوى مرة واحدة وكانت في "سانتياجو برنابيو" ولم يعرف طعم الانتصار في "كامب نو" من قبل.

وفاز ريال مدريد في آخر 3 كلاسيكو ضد برشلونة، كما لم ينجح رونالد كومان منذ توليه المهمة على فك شفرات النادي الملكي رغم فوزه من قبل عليه حينما كان مدربًا لفالنسيا.

المباراة تُشكل أهمية خاصة، فهو أول كلاسيكو لبرشلونة بعد رحيل ميسي والأول لريال مدريد منذ مغادرة سيرخيو راموس، كما أنّ البلوجرانا لم ينتصر أمام الملكي منذ موسم 2018-2019.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "كامب نو".