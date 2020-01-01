برشلونة ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2019-2020، والذي يستضيفه استاد كامب نو

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برشلونة 0 × 0 أوساسونا

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2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وأوساسونا على اليمين بالأزرق السماوي الرديف.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-1-2

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

ريكي بوتش - إيفان راكيتيتش - سيرجي روبيرتو

أنسو فاتي - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي

البدلاء: أرناو تيناس - سيرجيو بوسكيتس - نيتو - فرينكي دي يونج - أرتور - جوردي ألبا - رونالد أراوخو - لويس سواريز - أرتورو فيدال.

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب أراساتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

سيرخيو هيريرا

دافيد جارسيا - راؤول نافاس - أدرياني هيرنانديز

بيرفيس إستوبينيان - إنييجو بيريز - جون مونكايولا - داركو براشانيتس - ناتشو فيدال

أدريان لوبيز - خوسيه أرنايز

Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para buscar la victoria en el Camp Nou. #BarçaOsasuna pic.twitter.com/aIPQTagqYu — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) July 16, 2020

البدلاء: خوان بيريز - روبن مارتينيز - خوسيه زاراتيجي - أويير سانجورجو - كيكي بارخا - أيمار أوروز - خافي مارتينيز - إنريك جايجو - توني لاتو - فاكوندو رونكاليا - روبيرتو توريس.

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لا بديل لبرشلونة عن الفوز بالمباراة القادمة بأي ثمن، فالتعادل أو الخسارة ستمنح لقب الدوري الإسباني للريال مبكرً إذا فاز في مباراة الأحد، مهما كانت النتيجة.

أما أوساسونا فهو في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، ولا توجد لديه أي أهداف من المباراة وتعتبر بالنسبة له تحصيل حاصل، لكنه سيقاتل للفوز بالتأكيد لصنع التاريخ على البرسا، ويحتل الفريق المركز 11 برصيد 48 نقطة.

يحتل البلاوجرانا المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، وتفصله نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، لكن الملكي متأخر بمباراة عن الكتلان، حيث سيلتقي بغرناطة يوم الأحد، وفي حالة فوزه سيصبح الفارق بينهما 4 نقاط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 37 من الدوري الإسباني.