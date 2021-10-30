برشلونة ضد ألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد ألافيس وذلك في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الإسباني 2021-22

برشلونة 1 × 1 ألافيس

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نهاية المباراة بين برشلونة وألافيس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

90' تمريرات رائعة متبادلة بين ديباي وبالدي، اللاعب الواعد يحاول لعب العررضية ولكن الكرة تمر من تحت أقدامه وتخرج لضربة مرمى.. وتضيع فرصة خطيرة على البارسا

88' ضربة حرة غير مباشرة لفريق ألافيس، ورأسية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

83' كوتينهو يسدد الضربة الحرة المباشرة ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

81' خطأ لبرشلونة من مكان مميز للغاية، من على حدود منطقة الجزاء

74' فرصة خطيرررررررة لفريق ألافيس من مرتدة، ولكن جارسيا يتألق ويمنع فرصة هدف شبه محقق للضيوف ويعترض التمريرة

69' تبديل آخر للبلاوجرانا بدخول ريكي بوتش ودخول جافي

69' تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج بيكيه للإصابة ودخول لونجليه

60' تمريرة مذهلة من نيكولاس إلى ديباي الذي كانت لديه فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني ولكن سيفيرا يُبدع ويُنقذ انفراد صريح من الهولندي

58' أوووووووووووه القائم يحرم ديباي من الهدف الثاني

57' تسديدة من ألبا ولكن الكرة تعلو العارضة

51' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألافيس يتعادل عن طريق ريوخا، اختراق رائع لدفاع برشلونة ليستغل خروج شتيجن من مرماه، يرواغه ويسجل في المرمى الخالي

48' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يحرز الهدف الأول لبرشلونة من نسديدة رائعة على أقصى يسار ألافيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين برشلونة وألافيس

45' بطاقة صفراء لحارس ألافيس بسبب إضاعة الوقت

44' تسديدة من ديباي ولكن سيفيرا يمسك بالكرة

41' تبديل اضطراي لبرشلونة بخروج أجويرو للإصابة ودخول كوتينهو

38' تعطل اللعب لسقوط أجويرو متألمًا، الجهاز الطبي دخل أرض الملعب لعلاجه

33' برشلونة يواصل الاعتماد على الكرات العرضية ولكن دون جدوى حتى الآن

29' ضربة حرة غير مباشرة لفريق ألافيس، ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

21' أووووه تسديدة خطيررررررة قوووية من أجويرو ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم

18' أوووووووووه سيفيرا يتصدى لرأسية خطيرررة وقوية من إيريك جارسيا

17' برشلونة يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول

12' تمريرة رائعة من بوسكيتس إلى ألبا، الذي يحاول لعب عرررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة

10' عررضية من ديباي تصل إلى ديست الذي يحاول أن يمررها برأسه ولكن الدفاع يشتت الكرة بنجاح

5' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب برشلونة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - بيكيه - مينجويزا

جافي - بوسكيتس - نيكولاس

ديباي - أجويرو - ديست

تشكيل ألافيس:

قرر المدرب كاييخا اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

سيفيرا

دورارتي - لوجون - لاجوارديا - نافارو

مويا - ندياي - بونس

ريوخا - خوسيلو - مينديز

يسعى برشلونة لتحسين وضعه والعودة للانتصارات مرة أخرى، بعد أن خسر في أخر مباراتين ضد ريال مدريد وريال فاييكانو، مما اضطر لابورتا للاستغناء عن خدمات كومان، لذا سيحاول العملاق الكتالوني البدء من جديد من أجل تجنب الابتعاد عن مقدمة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "كامب نو".