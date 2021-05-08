برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لقمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة مهمة لتحديد هوية بطل النسخة الحالية

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برشلونة × أتلتيكو مدريد





43 ماذا تفعل يا كاراسكو! البلجيكي وصلته الكرة في مساحة رائعة على الجهة اليسرى، راوغ وسدد بعد تباطؤ شديد، ولكن الكرة في أقدام مدافعي برشلونة

40 أوووووووووووووووه كم كانت قريبة من ميسي، الأرجنتيني توغل وراوغ كل من تواجد أمامه، وسدد كرة قوووية ولكنها تلمس دفاع أتلتيكو مدريد وتمر بجوار القائم بسنتيمترات.. أخطر فرص برشلونة في المباراة

36 شتيجن صرخ كثيرًا في سواريز بعد أن حاول الأخير الإدعاء بأن شتيجن لمس رأسه أثناء إخراجه للكرة وهو ما ظنه الحارس الألماني محاولة للتحايل على حكم المباراة

36 غير معقووووووووول! تسديدة قوية من كاراسكو من الجهة اليسرى أيضًا، شتيجن يتصدى ويخرج الكرة لضربة ركنية قبل أن يسددها سواريز برأسه في المرمى

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب البديل "ساؤول" بعد أن قام بشد ميسي من القميص

33 الجبهة اليمنى لبرشلونة نقطة ضعف واضحة ويتم اختراقها بسهولة، تسديدة من سواريز المتواجد على الطرف الأيسر ولكن تير شتيجن يتألق مجددًا

33 أووووووووووووه تير شتيجن يتألق ويمنع أتلتيكو مدريد من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من لورينتي

31 تبديل آخر اضطراري في المباراة من نصيب برشلونة هذه المرة، بخروج بوسكيتس ودخول موريبا

27 خروج بوسكيتس من أرض الملعب للعلاج بعد اصطدام بالرأس مع سافيتش، وموريبا يُجري عمليات الإحماء

24 دفاع أتلتيتكو مدريد يقدم مباراة ممتازة، مع اقترابنا من نصف ساعة على بداية المباراة لازالت سيطرة برشلونة على الكرة سلبية للغاية

18 أوووووووووووووووووووووووه أتلتيتكو مدريد كان قريبًا من الأول، اختراق رائع من كوكي وعرضية من الجهة اليسرى، كوريا يسدد ولكن الدفاع يتصدى ويُخرجها لضربة ركنية

15 ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة، بعد عرقلة هيرموسو للاعب ديست.. ميسي على التنفيذ

15 برشلونة بدون تسديدة واحدة على المرمى حتى الآن، أتلتيكو مدريد أفضل في أول ربع ساعة من المباراة

12 تبديل اضطراري لأتلتيكو مدريد بخروج ليمار للإصابة ونزول ساؤول

9 سواريز يسدد الركلة الحرة ولكنه يلعبها في منتصف المرمى وتصل سهلة ليد تير شتيجن

8 خطأ لأتلتيكو مدريد من مكان خطير بعد عرقلة بيكيه للويس سواريز.. أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم!

5 خطأ لصالح ميسي بعد أن تعرض للدفع من كوكي

4 عرضية من بيدري ولكنها تمر بدون أي خطورة على دفاع أتلتيكو مدريد

2 تسديدة من ليمار وأولى المحاولات على المرمى في المباراة، ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

2 عرررضية خطيرة لأتلتيكو مدريد من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع برشلونة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

لونجليه - بيكيه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ديست

ميسي - جريزمان



تشكيل أتلتيكو مدريد

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



أوبلاك

تريبيير - سافيتش - فيلبي - هيرموسو

كاراسكو - كوكي - لورينتي- ليمار

كوريا - سواريز



يحتل الروخيبلانكوس الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة، لذا فأن فوز أي من طرفي المباراة سيقوي حظوظهم في المنافسة على أمل تعثر ريال مدريد غدًا أمام إشبيلية، أما التعادل فهو في مصلحة الملكي، فما الذي ستؤول إليه نتيجة مباراة اليوم؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية والمُرتقبة بين فريقي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب كامب نو.

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