برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 1 × 1 أتلتيكو مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

48' كاراسكو ينطلق بالكرة ثم يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتتحول باتجاه كوستا في يمين منطقة الجزاء، لكن ألبا ينطلق له ويبعد الكرة للركنية.

47' ساؤول يتقدم بالكرة في اليمين ويحاول التخلص من حصار الكتلان، لكنها تخرج منه إلى ضربة مرمى.

45' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

43' ميسي ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها كوستا.

42' خطيييييييييييييرة لبرشلونة بتسديدة من الضربة الحرة تصطدم بالجدار وتحول اتجاهها، لكن أوبلاك يحولها لركنية من على يساره ببراعة.

41' خطأ لبرشلونة من مكان خطير قبيل منطقة الجزاء بعد تدخل من توماس بارتي على بويج.

39' فيدال يمرر كرة لميسي على القوس فيرسل بينية بعيدة الجميع وسهلة في يد أوبلاك.

37' محاولات برشلونة متواصلة، لكن أتلتيكو متراجع جيدًا.

35' ميسي يحاول التقدم في اليمين، لكن ساؤول يعترضه بقوة، وخطأ لبرشلونة.

33' خطييييييييييرة لأتلتيكو مدريد بعرضية أرضية من اليمين عن طريق يورينتي تربك الدفاع وتصل الكرة لكوريا الذي يرسل تسديدة، لكن شتيجن في الموعد.

33' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف اللقاء.

31' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين للراحة وشرب المياه.

30' عرضية أرضية رااااااااائعة من ألبا من اليسار يحولها ميسي بتسديدة أرضية من أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر إلى خارج الملعب من على حافة القائم الأيمن لأوبلاك.

28' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء بعد البداية القوية.

26' تمريرات بين عناصر برشلونة في مناطق أتلتيكو المتراجع كليًا.

25' ميسي يحاول التوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء، لكن توماس بارتي يعترض طريقة ويفتك الكرة.

23' عرضية أرضية خطيييييييرة من اليسار عن طريق لودي، يخرج لها شتيجن ويمسك الكرة.

22' خطيييييييييرة لبرشلونة بتسديدة من ميسي من يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى.

22' الكرة تتحول لبرشلونة، وأتلتيكو مدريد يتراجع.

21' تمريرات بين لاعبي أتلتيكو مدريد في مناطق برشلونة المتراجع.

19' ساؤول نفذ ركلة الجزاء على يسار شتيجن الذي طار للجهة الأخرى فتهادت الكرة للشباك.

19' التعااااااااااااااااااااااادل لأتلتيكو مدريد عن طريق ساؤول.

18' بيكيه يعترض فيمنحه الحكم البطاقة الصفراء.

17' الحكم يعيد ركلة الجزاء ويرفع الإنذار في وجه شتيجن بسبب تحركه من على الخط في ركلة الجزاء بعد تحدث غرفة الفيديو معه.

17' أووووووووو، ما الذي يحدث؟

16' يا رباااااااااااااااااه، كوستا يسدد ركلة الجزاء بتسديدة على يسار شتيجن الذي طار لها وأبعدها.

15' كاراسكو توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء فتدخل عليه فيدال بقوة فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

15' ركلة جزاااااااااااااااااء لأتلتيكو مدريد

14' حصار من برشلونة لأتلتيكو مدريد المتراجع في هذه الأثناء.

12' ميسي نفذ الركنية بعرضية على القائم الأول عبرت من بيكيه المحاصر ثم اصطدمت بفخذ كوستا الأيمن وعبرت من بين قدميه محولة اتجاهها إلى شباك أوبلاك.

12' جوووووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق كوستا بالخطأ في مرماه.

11' الماكر ميسي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية يعترضها كوستا ويبعد الكرة لركنية من على يسار أوبلاك.

10' فيدال يصل لكرة صعبة على خط الركنية في اليمين، فيمررها قوية بكعبة فتصطدم بيد ساؤول، وخطأ لبرشلونة من مكان خطير.

10' برشلونة يمارس هوايته ويتناقل الكرة، كذلك يمارس أتلتيكو مدريد هوايته ويتراجع انتظارًا للمرتدات.

8' تسديدة قوييييييييية من راكيتيتش من أمام يسار منطقة الجزاء، يطير لها أوبلاك ويبعد الكرة من على يساره.

8' تمريرات بين لاعبي برشلونة حتى تصل لميسي الذي يرسل تسديدة يعترضها الدفاع.

6' خطيييييييرة لأتلتيكو مدريد بعرضية من خطأ من اليسار عن طريق كاراسكو، يطير لها كوستا بقدمه، لكن الكرة تعبر من أمامه إلى ضربة مرمى من على يسار تير شتيجن.

5' مباراة ساخنة جدًا في البدايات وكل فريق يسعى للتسجيل.

3' رد سريع من أتلتيكو مدريد بعرضية من اليسار عن طريق لودي، ينطلق لها يورينتي ويحاول التسديد من على القائم البعيد، لكن ألبا يعترضه ويصدم به الكرة لتخرج إلى ضربة مرمى.

2' خطيييييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من اليمين عن طريق بويج يحولها سواريز بتسديدة من أمام يسار منطقة الجزاء بتسديدة، لكن سهلة في يد أوبلاك.

1' تنطلق الآن صفرة بداية الشوط الأول والمباراة..

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل التالي

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

رينان لودي - فيليبي - خوسيه خيمينيز - سانتياجو أرياس

يانيك كاراسكو - ساؤول نيجويز - توماس بارتي - آنخيل كوريا

دييجو كوستا - ماركوس يورينتي

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه- جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

ريكي بويج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

أرتورو فيدال - لويس سواريز - ليونيل ميسي

