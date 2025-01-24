برشلونة يستهدف صفقة مجانية واعدة من آرسنال .. ومنافسة شرسة من مانشستر يونايتد

مدافع إنجليزي يخطف الأضواء في سن مبكرة

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يتابع عن كثب اللاعبين المتاحين بالمجان في يونيو 2025، لتعزيز صفوفه دون تكلفة إضافية في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن المدافع الإنجليزي الشاب أيدن هيفين (18 عامًا)، يعتبر أحد الأسماء البارزة المرشحة لارتداء قميص النادي الكتالوني في المستقبل القريب.

هيفين، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي آرسنال هذا الموسم ولم يجدد عقده بعد، يجذب اهتمام العديد من الأندية، ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة من بين تلك الأندية التي تهتم بضم الإنجليزي الشاب دون تكلفة.

وأوضح أن النادي الكتالوني ليس وحده من يسعى وراء هذا المدافع الموهوب، حيث أبدت أندية مثل مانشستر يونايتد وآينتراخت فرانكفورت أيضًا اهتمامها بمستقبل هيفين، بينما قدم أرسنال عرضًا لتجديد عقده كي لا يخسر واحدًا من أبرز مواهبه الشابة.

ويتميز هيفين بكونه لاعبًا أعسرًا ومنتظمًا في تشكيلة منتخبات الشباب لإنجلترا، وظهر لأول مرة مع الجانرز في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بريستون نورث إند، التي انتهت بفوز عملاق لندن (0-3) هذا الموسم.

كما شارك هيفين في 5 مباريات في دوري الشباب الإنجليزي، واستدعاه المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا للجلوس على مقاعد البدلاء في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يشارك فيها حتى الآن.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة، ما إذا كان برشلونة سيقرر في النهاية ضم أيدن هيفين أم أن المدافع الشاب سيجدد عقده مع أرسنال أو يختار تحديًا جديدًا في مسيرته.

