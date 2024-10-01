قطع الشك باليقين .. "الصفقة الجديدة" يظهر في المدرجات بمواجهة برشلونة ويونج بويز

لم يتبق سوى الإعلان الرسمي

وسط التكهنات المحيطة بمستقبله، قرر الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني قطع الشك باليقين، عن طريق الظهور في المدرجات خلال مباراة برشلونة ويونج بويز السويسري في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

حارس يوفنتوس السابق أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الماضي، ولكنه أصبح على أعتاب العودة للعبة من جديد، لتعويض الألماني مارك تير شتيجن الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 أشهر.

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن التوقيع مع شتشيسني سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال 24 ساعة كصفقة طوارىء، ليظهر الحارس بعدها في ملعب مونتجويك الأولمبي مساء اليوم، الثلاثاء، لمشاهدة مباراة فريقه القادم على الطبيعة، ليؤكد أن الأمور انتهت بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن يتنافس صاحب الـ34 سنة مع إيناكي بينيا حارس برشلونة الذي يعتمد عليه هانز فليك حاليًا بعد إصابة شتيجن، وتبدو حظوظه قوية للغاية في الظهور كأساسي بسبب فارق الخبرة بينه وبين نظيره الإسباني.

وبعد ظهوره في مباراة الليلة، يبدو أن السيناريو الأقرب حاليًا هو ظهور شتشيسني في قائمة برشلونة التي تلعب أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة القادمة من الدوري الإسباني، ولكن من غير الواضح إمكانية لعبه كأساسي بسبب ابتعاده عن التدريبات بعد إعلان الاعتزال.