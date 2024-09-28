لابورتا: ديكو يبحث عن حارس جديد وهذه رسالتي للمشوهين والمُخربين!

يؤمن بأن الجرح الاقتصادي تم إغلاقه

كشف جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، عن قيام ديكو المدير الرياضي بالبحث عن حارس جديد بعد الإصابة القوية للألماني مارك تير شتيجن.

برشلونة تلقى ضربة قوية ببداية الموسم، بعد تعرض شتيجن لإصابة في الركبة يوم الأحد الماضي أمام فياريال، والتي تسببت في انتهاء موسمه بشكل كامل وغيابه لفترة تصل إلى 8 أشهر، لتظهر بعدها أنباء حول رغبة العملاق الكتالوني في ضم حارس جديد في صفقة طوارىء، وسط ترشيحات بقدوم المعتزل فويتشيك شتشيسني أو الكوستاريكي كيلور نافاس.

وخلال حضوره للذكرى الخمسين لتأسيس "Penya Barcelonista d'Agramunt i Comarca" قال لابورتا:"نحن نعمل على الأمر حتى لا يتأثر الفريق وديكو يبحث عن التعاقد مع حارس جديد".

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وفي سياق متصل قرر لابورتا الإشادة بالمدرب هانز فليك والعمل الذي يقوم به، حيث قال:"إنه يقوم بعمل استثنائي، اخترنا الاعتماد على لا ماسيا ليس من باب الضرورة ولكن عن قناعة، الفريق الآن يتمتع بقيمة سوقية أكبر مما كان عليه عندما وصلنا، وهذا مهم أيضًا للتعافي الاقتصادي، وهذه رسالة مباشرة إلى المخربين والمشوهين".

وعن تعافي النادي اقتصاديًا قبل الإعلان عن حسابات السنة المالية الماضية يوم الإثنين القادم:"النتائج إيجابية للغاية ولهذا السبب أستطيع أن أقول إن الجرح قد أغلق، نحن مقتنعون بشكل متزايد باستكمال تعافي النادي، رغم إصرار البعض على تصريحات كارثية عن أشياء غير موجودة، سيتعين على المشوهين أن يعملوا بجد لتجاهل ما يجري من أمور جيدة بالنادي".

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يذكر أن برشلونة يلعب اليوم، السبت، ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، وهو يحتل صدارة المسابقة بـ21 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.