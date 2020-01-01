برشلونة شبه مكتمل الصفوف أمام ريال بيتيس

لا غيابات غير تقليدية..

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس المقرر لها مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة الغياب المعتاد لعثمان ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة، إلى جانب نيتو أيضًا المُصاب.

في الوقت نفسه فإن البلوجرانا ستفتقد لخدمات جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف، ليكون معوضه هو كليمون لونجليه جنبًا إلى جنب مع صامويل أومتيتي.

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وكان من المتوقع أن ينضم كولادو إلى قائمة البرسا خصوصًا بعد الإشادة الكبيرة من سيتين بيه، لكن الأمر لم يحدث في مفاجأة غير متوقعة.

عدا ذلك فقائمة برشلونة مكتملة أمام بيتيس ويتصدرها ليونيل ميسي رغم الخلافات التي نشبت في الآونة الأخيرة بينه وبين إيريك أبيدال المدير الرياضي في الكامب نو.

قائمة برشلونة على النحو التالي:

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، والذي سيلتقي لحساب نفس الجولة مع أوساسونا.

كما يجدر الإشارة إلى أن العملاق الكتلاني خرج بصورة مفاجئة على يد أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك بعد الهزيمة بهدف نظيف عبر ويليامز في الثواني الأخيرة.