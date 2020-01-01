رسمياً | برشلونة يقيل كيكي سيتيين وبارتوميو يحدد موعد الانتخابات

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أعلن نادي برشلونة إقالة كيكي سيتيين، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة بثمانية لهدفين أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم الجاري بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وتوديع كأس الملك من ربع النهائي أمام أتلتيك بيلباو.

الإعلان أتى بعد الاجتماع الذي أبرمته إدارة النادي الكتالوني صباح اليوم لمناقشة فضيحة الهزيمة أمام البافاري، والقرارات المتخذة لعلاج الوضع.

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وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية مساء الأحد: "سيتيين خارج الفريق، لقد تمت إقالته"، ثم تم تأكيد الأمر نهائياً في الاجتماع.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنّ بارتوميو اجتمع مساء اليوم، الأحد، مع مدرب الفريق وأبلغه بقرار التخلي عنه بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن يكون رونالد كومان خليفة سيتيين في تدريب الفريق، خاصة وأنّ مدرب المنتخب الهولندي تواجد لمدة يومين في برشلونة قبل أن يسافر في طائرة خاصة مساء اليوم.

وأعلن النادي في بيانه أيضًا عن إقامة انتخابات الرئاسة بداية من تاريخ الـ 15 من مارس، وهو التاريخ الطبيعي لها والمحدد مسبقًا، حيث تقام في الفترة بين الـ 15 من مارس وحتى الـ 15 من يونيو.