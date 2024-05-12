برشلونة سيتخلص من البولندي؟ وكيل ليفاندوفسكي يرد!

أنباء عن محاولات من البلوجرانا للانفصال عن لاعبه

رد بيني زاهافي، وكيل نجم برشلونة روبرت ليفاندوفكسي، على التقارير التي أشارت إلى رغبة النادي في التخلص من البولندي.

وخرجت تقارير مساء السبت تتحدث عن سعي البلوجرانا لخروج قلب الهجوم في الصيف المقبل بسبب راتبه المرتفع وتقدمه بالعمر، الأمر الذي لا يمانعه المدير الفني تشافي بحسب التقرير. اقرأ المزيد هنا.

وتحدث زاهافي مع الصحفي البولندي توماش فلودارشيك في "Meczykipl" لتوضيح الحقائق، وإذا كان ليفا سيغادر برشلونة بالفعل أم لا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الوكيل الإسرائيلي: "هذه أمور لا صحة لها، أخبار زائفة، ليفاندوفسكي مستمر مع برشلونة بنسبة 100 في 100 الموسم المقبل".

وينتهي عقد البولندي مع برشلونة في يونيو 2026، وسيكون وقتها قد بلغ عامه السابع والثلاثين، وراتبه سيرتفع لقرابة 30 مليون يورو بحسب التقارير في الصيف المقبل.