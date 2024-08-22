بعد ظهور فرصة ستيرلينج .. برشلونة يحسم موقفه النهائي من ضم جناح تشيلسي

رد سريع من النادي الكتالوني

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث في كل مكان بسوق الانتقالات، من أجل التعاقد مع صفقة هجومية جديدة بعد الفشل في ضم نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو.

الجناح الإسباني كان الهدف الرئيسي لبرشلونة على مدار الميركاتو الصيفي، ولكن ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني قال إن اللاعب لا يريد الانتقال خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليبدأ البحث عن خيارات أخرى، كان من أبرزها رافائيل لياو وفيديريكو كييزا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن رحيم ستيرلينج ظهر ضمن الخيارات المتاحة أمام برشلونة، خاصة وأنه خرج تمامًا من حسابات المدرب إنزو ماريسكا، وتم عرضه للبيع بسبب العدد الضخم بقائمة البلوز مع بداية الموسم الجديد.

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ستيرلينج تم استبعاده من قائمة تشيلسي أمام مانشستر سيتي بالمباراة الأولى من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، ليخرج ماريسكا ليؤكد أنه أخبر اللاعب بصعوبة حصوله على دقائق مع الفريق، لتكون فرصة سانحة أمام برشلونة.

ومع ذلك قالت "موندو" إن إدارة النادي ليست مهتمة على الإطلاق بالتعاقد مع صاحب الـ29 سنة رغم سهولة الصفقة ورغبة تشيلسي المُلحة في التخلص منه.

ويفضل النادي الكتالوني التركيز على خياراته الأساسية وعلى رأسها لياو وكييزا، لإيمانهم بأن ستيرلينج ليس اللاعب المناسب في الوقت الحالي لمشروع المدرب هانز فليك.