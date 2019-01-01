فالفيردي لا يستبعد عودة نيمار إلى برشلونة

وسط منافسة قوية مع ريال مدريد خلال الأيام الماضية

رفض إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، استبعاد إمكانية عودة المهاجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التكهنات في الفترة الأخيرة أثيرت حول مستقبل نيمار، وسط أنباء حول الرحيل عن باريس والانضمام لبرشلونة.

ريال مدريد انضم لسباق التوقيع معه مؤخراً، ومن جانبه علق فالفيردي على تلك القضية، قبل المواجهة الودية لفريقه أمام نابولي.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:"لا نعلم ما سيحدث حتى الآن، لا أفكر في الأمر، كل ما يشغلني هو غداً".

وأضاف:"إنها مجرد افتراضية، وسنرى ما سيتم في المستقبل ولكن أهم شيء عملي مع المجموعة الحالية".

وتابع:"أمتلك عدد جيد من اللاعبين المميزين، بدون أي استثناء، قمنا ببعض الإضافات وسنحاول التحسن في المستقبل".

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هوس الفوز بدوري أبطال أوروبا:"لا يوجد أي رد أو إجابة الآن، أريد فقط الفوز بكل مباراة بطبيعة الحال في نادي مثل برشلونة".

مستقبل أومتيتي:"لاعب دولي وبطل عالم، ربما عانى بعض المشاكل الجسدية، ولكنهم مهم جداً لنا والمنافسة الداخلية شيء طبيعي".

وأما راكيتيتش:"لاعب مهم بالنسبة للفريق هو الآخر، لا يمكنني ضمان استمراره 100% ولكن أتمنى حدوث ذلك".

وفي نهاية تصريحاته شدد فالفيردي على تفاؤله بالموسم الجديد، وتحمسه للعمل مع الفريق الحالي بالنادي الكتالوني.