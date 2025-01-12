برشلونة وريال مدريد | مبابي يحتفل على طريقة رونالدو .. ولامين يامال يرد بـ"استنساخ" روح ميسي!

برشلونة يكتسح ريال مدريد بخماسية في كأس السوبر الإسباني..

قدم برشلونة ليلة تاريخية، وتوج بكأس السوبر الإسباني 2025، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، في جدة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على غريمه التاريخي، ريال مدريد بنتيجة (5-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في نهائي البطولة.

وثأر برشلونة من خسارة اللقب في العام الماضي، أمام الريال بنتيجة (1-4)، كما تواصل كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، اكتساح الميرينجي هذا الموسم، بعدما فاز برشلونة برباعية نظيفة على الملكي، في مباراة الدور الأول، من الدوري الإسباني.

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق لامين يامال، ليفاندوفسكي "ركلة جزاء"بالدي، رافينيا "هدفين"، بينما أحرز ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ما قدمه كيليان مبابي ولامين يامال، نجمي ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة الكلاسيكو..

فينيسيوس .. احتفل بطريقة رونالدو ولم يسقط في مصيدة التسلل!

واستطاع النجم الفرنسي كيليان مبابي، أن يتقدم لريال مدريد مبكرًا في الدقيقة الخامسة، من كرة مرتدة، مررها فينيسيوس إلى مبابي الذي انطلق من وسط الملعب، ثم نجح في مراوغة بالدي وتسديد الكرة على يمين الحارس شتشيسني.

وأخيرًا نجح مبابي في تسجيل أول أهدافه في كلاسيكو الأرض، بعدما فشل في في هز شباك برشلونة، خلال مباراة الدور الأول، من الدوري الإسباني، حيث سقط في مصيدة التسلل 8 مرات، خلال المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني برباعية نظيفة.

واحتفل مبابي بإشارة التهدئة إلى الجماهير، على طريقة "معشوقه" كريستيانو رونالدو، ثم وقف لتأدية احتفاله المعتاد، بعدما نجح في تسجيل سادس أهدافه في شباك برشلونة، والأول بقميص ريال مدريد.

ولكن، ما أن سجل مبابي هدفه في برشلونة، حتى بدأت المتاعب، حيث تعرض لإصابة بالدقيقة 16، بعد دهس قدمه من قِبل كوندي، ليتم علاجه من قِبل الطاقم الطبي، فيما عاد كيليان لاستئناف اللقاء، لتختفي فعاليته الهجومية بقية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 55، فوجئ كيليان مبابي ببطاقة صفراء من قِبل الحكم، بعدما تمت إعاقته من قِبل الحارس شتشيسني، حيث كان منفردًا، خارج منطقة الجزاء، فيما تراجع الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو، حيث ألغى البطاقة، وطرد حارس برشلونة، لينجح الفرنسي في جلب هدف وطرد للخصم في الكلاسيكو، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره مساهمة في الهدف الثاني للملكي بطريقة "غير مباشرة"، بعدما تمكن رودريجو من إحراز هدف في أولى ركلة حرة بعد طرد شتشيسني وتواجد الحارس البديل بينيا.

وكاد مبابي أن يساهم في هدف ثالث أيضًا، في الدقيقة 90+1، بعد لقطة مهارية رائعة، وتمريرة بالكعب إلى جود بيلينجهام الذي فشل في استغلالها، بعد تدخل كوندي في الوقت المناسب، كما عاد لتهديد مرمى برشلونة في الدقيقة 90+6، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، ليتألق بينيا في التصدي لها، ليثبت مبابي بأنه "النقطة المضيئة" في ليلة الانهيار المدريدي.

لامين يامال .. استنساخ روح ميسي في ليلة الخماسية!

ماذا يمكن أن يُقال عن هذا الجناح اليافع لامين يامال، الذي يستحق عن جدارة لقب "الفتى المعجزة"؟ اكتشاف تشافي الذي انفجرت موهبته في اليورو، ثم عاد ليواصل كتابة التاريخ مع برشلونة هذا الموسم، وهو الذي أحرز هدفًا في مهرجان الرباعية بالليجا، ليعود ويهز شباك الريال في نهائي السوبر.

لامال الذي أثار قلق جماهير برشلونة بعد إصابته في مباراة ليجانيس، قبيل السوبر الإسباني، قبل أن يطمئن المدرب الألماني هانزي فليك، الجماهير بأنه جاهز للمشاركة بعدما تدرب لعدة أيام.

وفي الدقيقة 22، وكأن يامال قرر "استنساخ" روح ليونيل ميسي، بعدما تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي، لينطلق متلاعبًا بالدفاعات، ويسدد الكرة على يسار الحارس كورتوا، في هدف يشبه - في طريقة الإنهاء - ما قدمه ميسي مع برشلونة في مرمى الحارس نافاس، خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز البرسا بنتيجة (3-2)، في 2017.

ولعب لامين يامال حتى الدقيقة 59، حيث غادر أرض الملعب، ليشارك داني أولمو بديلًا له، بعدما نجح برشلونة في تسجيله، ليخرج اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم من الفيفا، بهدف التعادل في شباك الريال، وتسديدتين على المرمى، وواحدة تم قطعها، فضلًا عن تقديم 21 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 91%، ناهيك عن إرسل كرتين طويلتين ناجحتين بنسبة 100%، كما نجح في 5 مراوغات من أصل 6، بينما سقط في مصيدة التسلل مرة وحيدة.