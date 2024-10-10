هناك مفاوضات بالفعل .. انتكاسة ألابا تدفع ريال مدريد لسرقة هدف برشلونة

خيار مجاني أمام العملاقين

حرب جديدة منتظرة بين الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، وهذه المرة بسبب جوناثان تاه مدافع نادي باير ليفركوزن الألماني، وسباق التعاقد معه في الصيف القادم.

صاحب الـ28 سنة يعتبر من أهم اللاعبين بفريق المدرب تشابي ألونسو حامل لقب الدوري الألماني، وكان على وشك الرحيل عن ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبالتحديد إلى بايرن ميونخ، قبل أن تفشل الصفقة ليبقى اللاعب مع فريقه لموسم آخر.

صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن برشلونة تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي جنبًا إلى جنب مع بايرن، لكن ليفركوزن قرر الإبقاء عليه والمخاطرة برحيله بالمجان بعد انتهاء عقده في صيف 2025.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيُعيد المحاولة مرة أخرى في الصيف القادم، ولكنه لن يكون وحده في السباق، بايرن سيحاول وكذلك ريال مدريد الذي سيبحث عن صفقة مجانية أخرى بضم واحد من أفضل المدافعين في أوروبا.

ومن جانبه قام ريال بالتحدث بالفعل مع ممثلي اللاعب، في الوقت الذي يفضل فيه تاه الانتظار حتى شهر يناير القادم لتقييم جميع العروض المقدمة له لاختيار الأنسب منها.

وفي نهاية التقرير، قالت الصحيفة إن الحالة البدنية لدافيد ألابا وعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الرباط الصليبي بنهاية عام 2023 وتأجيل عودته إلى مطلع العام القادم، تأتي ضمن الأسباب التي جعلت ريال يفكر جديًا في التفاوض مع جوناثان تاه.