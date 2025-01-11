رئيس إشبيلية : كلنا نشعر بالعار بعد تسجيل أولمو وهذا سر "تواطؤ" ريال مدريد مع برشلونة

هجوم عنيف بسبب تسجيل ثنائي الفريق الكتالوني

انضم نادي إشبيلية الإسباني، إلى حلقة الصراع الدائرة حول قرار المجلس الأعلى للرياضة في البلاد، بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة بشكل مؤقت، متهمًا ريال مدريد بالتواطؤ في القضية.

برشلونة كان مهددًا بكارثة محققة مع حلول فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بخسارة خدمات أولمو وفيكتور، بسبب انتهاء فترة تسجيلهما المؤقت مع بداية الموسم استغلالًا لإصابة أندرياس كريستنسن، ورفض رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم في البلاد لطلب العملاق الكتالوني لاعتمادهما بالفريق بشكل احترازي.

المجلس الأعلى للرياضة تدخل لإنقاذ برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، وهذا لم يعجب خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، ونادي إسبانيول الذي أصدر بيانًا رسميًا للاعتراض على الأمر، والآن إشبيلية من خلال رئيسه خوسيه ماريا كاراسكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رئيس النادي الأندلسي بعد اجتماع مساهمي النادي:"من الواضح أن ريال مدريد وبرشلونة قررا الانضمام إلى بعضهما البعض، وهذا الأمر يبدو سريانيًا إلى حد كبير، بالنظر إلى مشروع دوري السوبر ليج الذي يعملان فيه".

وأضاف:"لا أحد في العالم يؤمن بهذا المشروع سوى ريال وبرشلونة، وردود الفعل الحالية في عالم كرة القدم بعد هذا القرار تعكس الشعور بالعار الشديد، لأنهما قاما بتغيير قواعد اللعبة المتعارف عليها لدى الجميع".

وأوضح:"لقد سجلنا لاعبًا مثل روبن فارجاس بصعوبة، وعلينا الالتزام بالرقابة الاقتصادية، ولدينا حد لتكلفة الموظفين بعد الحصول على الترخيص من الاتحاد الإسباني، ولكن يبدو أن ريال مدريد وبرشلونة لهما قواعد معينة تُطبق عليهما فقط".

وفي نهاية حديثه أشار كاراسكو إلى خطورة ما حدث، مؤكدًا أن تسجيل أولمو وفيكتور يمثل عدم احترام لبقية الأطراف في كرة القدم وكذلك للمشجعين.