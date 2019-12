برشلونة وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 ريال مدريد

25’ تنفذ الركنية بعرضية على القائم القريب يرتقي لها رافاييل فاران ويسددها برأسية مرت بعيدة مرمي تير شتيجين

24’ يارباااااااااااااه،،،،، انطلاقة من كريم بنزيمة من داخل يمين المنطقة ثم مرر عرضية أرضية خطيرة ابعدها تير شتيجين من امام الجميع لترتد امام كاسيميرو من خارج المنطقة يطلقها تسديدة صاروخية لكن ابعدها الألماني ببراعة إلى ركنية

23’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري تلقاها سيرخيو راموس برأسية لكنها مرت بعيدة عن مرمي تير شتيجين

21' إيسكو استلم كرة في الوسط ثم حاول التقدم بها، لكن الكرواتي عرقله من الخلف، فلم يتردد الحكم في إخراج البطاقة الصفراء له.

21' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب راكيتيتش..

20' العرضيات المدريدية تتواصل، وهذه المرة الكرة من ميندي الذي يرسلها من اليسار فيرتقي فاران للكرة ويرسل رأسية، لكن الحكم يطق صافرته ويشير إلى خطأ على الفرنسي لصعوده فوق ألبا.

19' عرضية خطييييييييييييييرة من بنزيما من يسار منطقة الجزاء تبحث عن رأس راموس المتقدم، لكن بيكيه يبعد الكرة.

19' قصف مدريدي متواصل على برشلونة المتراجع لمنطقة الجزاء.

17' عرضية أولى من كارباخال من الجهة اليمنى، يرتقي لها كاسيميرو ويرسل رأسية تمر من على يسار تير شتيجن، لكن بيكيه ينطلق للكرة ويبعدها من على خط المرمى.

17' الرااااااااااااااائع بيكيه يحرم ريال مدريد من الهدف الأول.

16' الخطورة المدريدية دائمًا من اليسار رغم غياب مارسيلو وهازارد.

16' إيسكو يمر من سيميدو في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها لونجليه برأسه.

14' هدوء حذر في هذه الأثناء، والكرة في حيازة العاصميين.

12' الحكم يعود لحكم الفيديو ثم يأمر باستئناف اللعب ولا يحتسب شئ، والإعادة تؤكد أن الكرة لم تلمس يد ظهير الملكي الأيمن.

11' يا ربااااااااااااه ما الذي يحدث؟ ألبا يطالب لحكم بركلة جزاء مدعيًا لمس الكرة يد كارباخال.

11' ميسي يرسل كرة كالعادة لألبا في اليسار، فيرسل الإسباني عرضية أرضية يعترضها كارباخال.

10' كروس مرر كرة من أمام منطقة جزاء برشلونة لإيسكو الذي مررها بكعبه من بين قدمي بيكيه، فوجدت الكرة بنزيما الذي أرسل تسديدة اعترضها شتيجن ببراعة.

10' الخطورة الأولى لريال مدريد تأتي الآن على ذكر راموس..

10' اليوم يصبح راموس هو أكثر لاعب يشارك في الكلاسيكو، فاليوم هي مباراة ريال مدريد وبرشلونة للقائد الملكي.

9' ألبا يرد على ميندي ويرسل عرضية أرضية من على يسار منطقة جزاء ريال مدريد، لكن فاران بالمرصاد.

9' عرضية من اليسار عن طريق ميندي ينطلق لها بيكيه ولونجليه ويبعدانها.

8' كرة أمامية من شتينجن تصل لسواريز الذي يعيدها للخلف بشكلٍ خاطئ، فتتحول الكرة للملكي.

7' دي يونج يحاول التقدم في الوسط، ولكن كاسيميرو يعرقله بخشونة فيحتسب الحكم خطأ للهولندي.

6' الكرة دائمًا في حيازة الكتلان، وكأس ريال مدريد لم يحضر من العاصمة بعد.

4' ميسي أرسل كرة عالية إلى ألبا في اليسار، فأرسل الإسباني عرضية أرضية عبرت بغرابة من سواريز الوحيد تمامًا في منطقة الجزاء

4' يا ربااااااااااااااااه.. ماذا أضعت يا سواريز

3' بداية قوية من برشلونة كالمعتاد باستحواذ على الكرة، وتراجع مدريدي منظم حتى الآن

2' برشلونة على اليسار بالأحمر والأزرق المعتاد، وريال مدريد على اليمين بالأبيض المعتاد

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء..

البدلاء / فينيسيوس جونيور / ألفونس أريولا / ناتشو / إيدير ميليتاو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / جاريث بيل / كريم بنزيمة / إيسكو

البدلاء / كارليس بيريز / أرتورو فيدال / أنسو فاتي / نيتو / كارليس ألينا / صامويل أومتيتي

