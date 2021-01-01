ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين



تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

تير شتيجن

أراوخو- لونجليه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - ديست

ميسي - بيدري

ديمبيلي

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



كورتوا

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينسيوس - بنزيما - فالفيردي



تعتبر مباراة الليلة هي الأهم على الإطلاق بين الفريقين في السنوات القليلة الماضية، خاصًة وأن الثنائي ينافس أتلتيكو مدريد على اللقب، مع ابتعاد برشلونة عن الصدارة بفارق نقطة وريال مدريد بفارق ثلاث نقاط فقط، لذا لا بديل عن الفوز إذا ما أراد أحد القطبين التواجد في الصراع على اللقب حتى النهاية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، وذلك في إطار قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو