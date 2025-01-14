تمنى اللعب للنادي الكتالوني خلال مسيرته

خرج أنطونيو كاسانو مهاجم ريال مدريد السابق، من أجل الإشادة بغريمه التقليدي برشلونة، مشيرًا إلى احترامه الشديد للنادي الكتالوني بسبب كرته الجميلة وأسلوب لعبه الجذاب.

الحديث عن برشلونة وريال مدريد كان مشتعلًا على مدار هذا الأسبوع، وذلك بعدما فاز فريق المدرب هانز فليك على الميرينجي 5/2 في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي.

ومن جانبه قال كاسانو عبر بودكاست "Viva el Futbol" عن المقارنة بين الثنائي:"الشيء الذي يدفعني للجنون تجاه برشلونة هو أسلوبهم، الفوز بالنسبة لهم يعتمد دائمًا على الاستمتاع والحصول على الكرة والهجوم المستمر، لا يوجد أي فريق في العالم يلعب مثلهم، لديهم عقلية مختلفة ولا يخافون أبدًا، لو لم يتعرض شتشيسني للطرد في الكلاسيكو لانتهت المباراة بنتيجة 10/1 وليس 10/2 حتى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لعبت لريال مدريد في عصر الجالاكتيكوس ولا أشعر بالندم تجاه ذلك، ولكني كنت سأبذل الكثير من التضحيات في مسيرتي للعب لبرشلونة لأنني وقعت في حبهم ومازلت أحب هذا النادي".

وواصل حديثه:"هنا في إيطاليا يطلقون على باستوني ونيكو باريلا لقب "الظاهرة" ولكن عندما أرى باو كوبارسي يواجه كيليان مبابي بهذه الطريقة أقول هذا هو الظاهرة الحقيقية، إنه أمر لا يُصدق أن تلعب بتلك الصورة ضد أفضل لاعب في العالم".

يذكر أن كاسانو انضم لريال مدريد في 2006 قادمًا من روما، ولكنه لم ينجح وتمت إعارته إلى سامبدوريا في الموسم التالي قبل الرحيل بشكل نهائي في 2008.