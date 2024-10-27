ليس مجرد انتصار .. برشلونة يحرم ريال مدريد من معادلته في رقم تاريخي!

برشلونة يُحافظ على سلسلته التاريخية ويحرم ريال مدريد من الوصول لها

لم يكن فوز برشلونة على ريال مدريد مجرد انتصار عابر في الكلاسيكو، ولكن الفريق الكتالوني نجح في حرمان الميرنجي من معادلته في رقم تاريخي بالدوري الإسباني.

وسقط ريال مدريد على يد برشلونة برباعية نظيفة في عقر داره سانتياجو بيرنابيو، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد في حاجة للخروج من مواجهة الكلاسيكو بالتعادل على أقل تقدير، من أجل الوصول إلى المباراة رقم 43 على التوالي دون أي هزيمة في بطولة الدوري الإسباني، بعدما وصل إلى 42 مباراة فقط دون خسارة، بواقع 31 انتصارًا و11 تعادلًا.

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ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في سلسلة اللاهزيمة بالدوري الإسباني برصيد 43 مباراة دون الهزيمة، حيث فاز في 34 وتعادل في 9 خلال الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018.

كما نجح برشلونة في الحفاظ على سجله خاليًا من أي تعادل خلال آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، حيث فاز في 22 مواجهة وخسر 5 مباريات، ليُعادل أطول سلسلة له دون تعادلات تحت قيادة المدرب الأسبق فرانك ريكارد من أكتوبر 2005 إلى مارس 2006، بعدما فاز في 24 وتعادل في 3.