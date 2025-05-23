اللقب لم ينصف البطل .. فارق صادم بين أرباح برشلونة وريال مدريد من بث الدوري الإسباني

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على الرغم من حصوله على لقب البطل، من المتوقع أن يربح برشلونة 2% فقط أكثر من غريمه التقليدي ريال مدريد عند توزيع مكافآت هذا الموسم – وهو هامش منخفض بشكل مدهش بالنظر إلى ترتيبه الممتاز في الدوري وهيمنته على غريمه التقليدي طوال الموسم.

وفقًا لموقع "تريبونا"، سيوزع الدوري الإسباني 1.3 مليار يورو من عائدات البث التلفزيوني. وسيتم توزيع نصف الأموال بالتساوي بين 20 ناديًا، بينما سيتم تخصيص 25٪ وفقًا لشعبية النادي وتأثيره التجاري.

أما الـ 25٪ المتبقية فستعتمد على ترتيب الفرق في الدوري، وبفضل هذه الصيغة، سيستمر برشلونة وريال مدريد في السيطرة على الإيرادات، مع تمتع البطل بميزة مالية طفيفة.

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سيحصل الكتالونيون على 17٪ من عائدات البث التلفزيوني، أي 57.84 مليون يورو، بينما سيحصل ريال مدريد على 15٪، أي 51.03 مليون يورو.

في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حصل مانشستر سيتي على 175.9 مليون جنيه إسترليني لفوزه بالمركز الأول، بينما حصل أرسنال، الذي احتل المركز الثاني، على 175.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك بفضل البث التلفزيوني الأكبر لمبارياته.

وهذا يزيد بشكل واضح عن برشلونة وريال مدريد، حيث تظل الدوري الإنجليزي الممتاز في الصدارة من حيث القيمة التجارية والجاذبية لشبكات البث.

وسيخوض الفريقان آخر مبارياتهما هذا الموسم في نهاية الأسبوع. ويستقبل برشلونة فريق أتلتيك يبلباو في ملعب سان ماميس، بينما يلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ملعب سانتياجو برنابيو. وبعد ذلك، سيتوجه بطل أوروبا 15 مرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في يونيو.