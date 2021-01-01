برشلونة وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيل برشلونة
يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
تير شتيجن
ألبا - مينجويزا - لونجليه - ديست
بوسكيتس - بيدري - دي يونج
ديمبيلي - جريزمان - ميسي
🙋♂️ #Culers ! Your starting XI for #RealSociedadBarça ! pic.twitter.com/SZVbwx9DoB— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021
تشكيل ريال سوسيداد
يبدأ المدرب ألجواسيل بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
روميرو
ميركويلانز - لي نورماند - زوبلديا - جوروسابيل
زوبيميندي - جويفارا - ميرينو
بورتو - إيساك - أوريازابال
1⃣1⃣ XI 🆚 @FCBarcelona.— Real Sociedad (@RealSociedadEN) March 21, 2021
Subs
👤 Marrero.
👤 Sagnan.
👤 Illarra.
👤 Carlos Fdez, Januzaj, Barrenetxea, Bautista, López.#RealSociedadBarça | #AurreraReala pic.twitter.com/kTUh38k7kY
يسعى برشلونة لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد خاصًة وأن الفارق بين الفريقين سيكون ست نقاط فقط في حال فاز الفريق الكتالوني في مباراة الليلة، وبالمقابل يحاول ريال سوسيداد الحفاظ على حظوظه بالتواجد في بطولة أوروبية في الموسم المقبل حيث أنه يتواجد في المركز الخامس.
أعزائي المتابعين، أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب أنويتا.