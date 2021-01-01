برشلونة وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسبباني

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تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



تير شتيجن

ألبا - مينجويزا - لونجليه - ديست

بوسكيتس - بيدري - دي يونج

ديمبيلي - جريزمان - ميسي

تشكيل ريال سوسيداد

يبدأ المدرب ألجواسيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



روميرو

ميركويلانز - لي نورماند - زوبلديا - جوروسابيل

زوبيميندي - جويفارا - ميرينو

بورتو - إيساك - أوريازابال

يسعى برشلونة لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد خاصًة وأن الفارق بين الفريقين سيكون ست نقاط فقط في حال فاز الفريق الكتالوني في مباراة الليلة، وبالمقابل يحاول ريال سوسيداد الحفاظ على حظوظه بالتواجد في بطولة أوروبية في الموسم المقبل حيث أنه يتواجد في المركز الخامس.

أعزائي المتابعين، أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب أنويتا.