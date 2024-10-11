أراوخو: سأعود إلى برشلونة مثل "الثور" وهذا موقفي من تجديد عقدي

النجم الأوروجوياني يستعد للظهور من جديد بقميص الفريق الكتالوني

يؤمن رونالد أراوخو مدافع برشلونة، أن عودته إلى النادي الكتالوني أصبحت قريبة للغاية، بعدما ابتعد عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

أراوخو لم يظهر بقميص برشلونة هذا الموسم، وذلك لمعاناته من إصابة قوية في 7 يوليو الماضي خلال مشاركته مع أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا الماضية، ووفقًا للتوقعات الحالية فمن المقرر عودته في شهر نوفمبر القادم.

وتحدث اللاعب في مقابلة مع "Barca one"، حيث قال بمناسبة إكماله 5 سنوات مع النادي:"أعتقد أنه كان ينبغي علي تسجيل المزيد من الأهداف، لكني أعتقد أنها كانت خمس سنوات رائعة بعدما حققت حلمي باللعب لهذا الفريق".

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وعن إمكانية تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026:"آمل أن يكون هناك المزيد من المستقبل لي في برشلونة".

وعن لحظاته المفضلة بقميص الفريق:"سأختار الظهور الأول لأنها كانت لحظة فريدة من نوعها باللعب مع ليونيل ميسي ولويس سواريز والنجوم الذي رأيتهم على شاشة التلفزيون، وهدفي الأول ضد فالنسيا، وسأختار اللحظة الثالثة عندما فزنا بالدوري في ملعب إسبانيول".

تعافيه من الإصابة:"أنا أتقدم بشكل جيد للغاية وهذا يجعلني سعيدًا، التعافي يسير بصورة طبيعية، النادي مندهش من مدى نجاحي في الاقتراب من العودة، سأعود مثل الثور".

وفي نهاية الحديث أشاد أراوخو بمشروع المدرب هانز فليك مع برشلونة والمؤشرات الإيجابية التي ظهرت معه، مشيرًا إلى أن الفريق سيحاول الفوز بكل الألقاب هذا الموسم، معتبرًا دوري أبطال أوروبا بمثابة الهدف الأول والأكثر أهمية.