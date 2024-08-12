أكثر من مجرد هزيمة .. خسائر برشلونة تتوالى بـ"إصابة الثنائي الكبير" في جوان جامبر!

ضربة قوية لبرشلونة قبل قمة فالنسيا المرتقبة..

قبل أقل من 5 أيام على انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ تلقى العملاق الإسباني برشلونة، ضربة "مزدوجة"، خلال مباراة كأس جوان جامبر "الودية"، والتي يستضيفها الفريق على ملعبه بشكل سنوي.

برشلونة سقط بثلاثية نظيفة أمام نادي موناكو الفرنسي، في مباراة كأس جوان جامبر "الودية" 2024، والتي أقيمت على ملعب "مونتجويك"؛ وسط صافرات استهجان قوية من الجماهير، التي تمني النفس بأن يكون الموسم الجديد، أفضل من سابقه "الصفري".

ولم تقتصر خسائر برشلونة أمام موناكو، على النتيجة فقط؛ حيث تعرض الألماني إلكاي جوندوجان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم؛ للإصابة.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يُعاني جوندوجان من إصابة على مستوى الوجه، تعرض لها في الدقيقة 15 من عمر الشوط الثاني؛ ولم يستطع إكمال اللقاء على إثرها.

أما بخصوص ليفاندوفسكي.. أكدت الصحيفة على معاناة اللاعب من إصابة على مستوى اليد، تعرض لها خلال الشوط الأول؛ إلا أنه تحامل على نفسه حتى "استبداله"، في النصف الثاني من المباراة.

وأشارت إلى أن المهاجم البولندي المخضرم، ظهرت عليه علامات الألم الشديد، خلال خروجه من الملعب؛ وسط غموض بشأن حالته الصحية، أو قدرته على المشاركة في افتتاحية الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.