برشلونة رفض مساومة نيمار من أجل العودة

من نيمار إلى برشلونة.. 13 مليون يورو وتنازل عن القضية وأعود إليكم.. فهل تقبلون؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن محادثات قديمة بين النجم البرازيلي نيمار وبرشلونة حول العودة إلى كتالونيا والرحيل عن باريس سان جيرمان.

وكانت قضية نيمار قد أثارت الجدل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة رفض عرض نيمار بأن يتنازل عن الدعوة القضائية التي رفعها ضد برشلونة مقابل العودة إلى صفوف الفريق.

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وتضمنت تنازلات نيمار التنازل عن 13 مليون يورو من المكافئة المقدرة بـ 43 مليون، على أن يحصل على الـ 30 مليون المتبقية على عقد مدته 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة رفض هذا العرض نظرًا لكونه متيقنًا من فوزه بالقضية التي رفعها نيمار ضده، لذلك لا حاجة للتنازلات.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بعدم أحقية النجم البرازيلي في الحصول على المكافأة الخاصة بالتجديد الأخير لعقده مع برشلونة، بل أنها قامت بإلزام بإعادة 6,7 مليون يورو إلى النادي.

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يذكر أن نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

