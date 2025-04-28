برشلونة رفض طلبه .. تعثر مفاوضات تمديد عقد رافينيا

ومستقبل البرازيلي لا يزال غامضاً...

بموجب عقد يمتد حتى عام 2027، كان بإمكان رافينيا أن يمدد بسرعة مغامرته الكاتالونية. لكن وفقًا للمعلومات التي أوردتها صحيفة Sport، فإن المفاوضات بين الجناح البرازيلي ونادي برشلونة تتأخر. هناك خلافان رئيسيان يبطئان المفاوضات وقد يؤديان إلى إفشالها، في الوقت الذي يتلقى فيه اللاعب عروضًا مغرية من السعودية.

خلاف حول مدة العقد الجديد

يقال إن نادي برشلونة عرض على رافينيا تمديد عقده لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر. من جانبه، يطالب اللاعب، الذي يقدم أفضل موسم في مسيرته، بتمديد عقده لمدة عامين كاملين. هذا الخلاف يعقد بشكل كبير إبرام اتفاق جديد.

بالإضافة إلى مدة العقد، فإن النقطة الخلافية تتعلق بالأجر. يطالب ممثلو اللاعب البرازيلي بزيادة كبيرة في راتبه لإنهاء تمديد العقد. على الرغم من التوصل إلى توافق حول شرط جزائي يقدر بنحو 80 مليون يورو، يبدو أن الوضع بعيد عن الحسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأمل هانسي فليك، المدرب الجديد لبرشلونة، في الاحتفاظ برافينها، الذي يطمع فيه العديد من الأندية السعودية. لكن مصير هذه القضية لا يزال غير مؤكد.