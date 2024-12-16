برشلونة يُعلن رسميًا مدة غياب لامين يامال الصادمة عن الملاعب

الخسارة تخطت الـ3 نقاط أمام ليجانيس

أعلن برشلونة رسميًا مدة غياب نجمه لامين يامال، الصادمة، عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني مساء أمس.

الفريق الكتالوني خسر اللقاء بهدف نظيف لكن خسارته تخطت الـ3 نقاط إلى فقدان يامال، الذي غادر الملعب مصابًا عند الدقيقة الـ17، خلال الفترة القادمة التي ستشهد عدة مباريات مهمة وحاسمة للفريق.

النادي أعلن تعرض نجمه الإسباني لضربة في الكاحل الأيمن تسببت في إصابة أحد أربطة الكاحل وهو ما يتطلب العلاج والراحة لمدة 3-4 أسابيع.

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إعلان البارسا يعني أن عودة يامال لن تكون سوى بعد كأس السوبر الإسباني الذي سيُقام في السعودية بدءًا من 8 يناير القادم، وقد بات من المؤكد غيابه عن مباراة الليجا أمام أتلتيكو مدريد ومواجهة كأس الملك أمام بارباسترو.

جدير بالذكر أن خسارة المباراة مساء أمس جمدت رصيد برشلونة عند النقطة الـ38 في صدارة ترتيب الدوري، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث ويمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.