متحديًا رغبة برشلونة .. رافينيا يوجه رسالة واضحة للأندية السعودية بشأن مستقبله

رافينيا حسم الجدل وأعلن رسميًا موقفه من الرحيل..

وضع البرازيلي رافينيا؛ جناح برشلونة الإسباني، حدًا للأنباء التي تتردد حول مستقبله طوال الفترة الماضية، خاصةً وأن اسمه ارتبط بالانضمام لدوري روشن السعودي تحديدًا.

البرازيلي تلقى قبل أشهر عرضًا مغريًا من الزعيم، والتقارير تحدثت عن موافقة برشلونة على رحيله تجاه السعودية خصوصًا، ليفتح بابًا أمام حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها النادي ولو بشكل جزئي.

لكن يبدو أن البرازيلي له رأي آخر، فدائمًا ما أكدت التقارير رفضه مغادرة البرسا، ورفضه فكرة الانتقال للمنطقة العربية إلا أنه قرر إعلان ذلك بنفسه بشكل رسمي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رافينيا وعبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أعاد نشر منشور الحساب الرسمي لبرشلونة الذي يحتفل به بالذكرى الثانية للتوقيع، مع رسالة تحمل بعض التحدي.

البرازيلي كتب: "دعونا نذهب للعام الثالث"، في تصريح رسمي بغلقه الباب تمامًا أمام محاولات نقله لدوري روشن.

Raphinha instagram

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا مرتبط بعقد مع برشلونة يمتد لنهاية موسم 2026-2027، بعدما كان قد انضم له في عام 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.