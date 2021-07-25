برشلونة يحل أزمته عبر رافينيا!

الأموال تتحكم في سوق برشلونة

أفادت الأنباء القادمة من إسبانيا بوجود تحركات من عدة أندية لضم رافينيا ألكانتارا في ظل وجود رغبة من باريس سان جيرمان برحيل اللاعب، أخبار تسعد ناديه السابق برشلونة.

اللاعب البرازيلي انضم لصفوف بي إس جي الصيف الماضي فقط مقابل قرابة ثلاثة مليون يورو قادماً من برشلونة.

ماذا قالت الصحف عن اهتمام الأندية بضم رافينيا وكيف يستفيد برشلونة؟

وقال التقرير في "موندو" نقلاً عن الصحفي التركي "إكريم كونور" أن برشلونة مهتم ببيع لاعبه السابق أيضاً بسبب البند في العقد وقت رحيله بالحصول على 35% من بيعه.

وأضاف التقرير أن ثلاثة فرق أبدت اهتماماً برافينيا هي لاتسيو، ميلان، وأستون فيلا، وأن باريس يطلب 10 مليون يورو لبيع اللاعب.

ما هي تفاصيل الشرط الخاص في عقد بيع رافينيا من برشلونة لباريس؟

وبحسب التقرير، وضع برشلونة شرطاً يمنحه 35 بالمائة من أي بيع مستقبلي من قبل باريس سان جيرمان للاعبه البرازيلي.

وقالت الصحيفة إن باريس يريد 10 مليون يورو لبيع اللاعب، مما يعني حصول برشلونة على قرابة 3.5 مليون يورو.

ماذا قدم رافينيا في صفوف باريس سان جيرمان؟

لعب صانع الألعاب السابق لبرشلونة 34 مباراة مع باريس بكل المسابقات المحلية والقارية الموسم الماضي بعد انضمامه.

ولم يسجل رافينيا مع فريقه، ولكن صنع سبعة أهداف، وتلقى أربع بطاقات صفراء بقميص بي إس جي.

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