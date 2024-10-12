برشلونة يتحرك بجدية للتخلص من ديون "الأبقار المقدسة" بنهاية الموسم

البارسا لا يزال يعاني من رواسب "كورونا"

تسير إدارة برشلونة، بخطوات ثابتة لكنها ثقيلة، للتخلص مع نهاية الموسم من الأزمة المتعلقة بصرف رواتب عالقة للاعبين سابقين في ذمة النادي الكتالوني، والمعروفة إعلاميًا بـ"الأبقار المقدسة".

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية، تضاعفت كثيرًا بعد جائحة كورونا، حيث تم توزيع رواتب الرباعي الذي اجتمع حاليًا في إنتر ميامي الأمريكي: ليونيل ميسي، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، إلى مواسم تالية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة تستعد للتخلص من أزمة هذه الرواتب التي أثقلت كاهلها كثيرًا، وذلك مع نهاية الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة نجح في تسجيل كامل الرواتب المستحقة في حسابات موسم 2020-2021، مما أدى إلى رفع إجمالي خسائر النادي إلى 481 مليون يورو.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن الرواتب المؤجلة للثلاثي أثرت كثيرًا على السيولة النقدية لدى النادي الكتالوني، لكن ليس في حسابات السنة المالية لموسم 2024-،25 حيث تم تخصيص كل شيء في حسابات موسم 2020-21.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الكتالوني سينجح في دفع المبلغ المستحق له عن رواتبهم المؤجلة بسبب الوباء، من أجل ترتيب البيت من الداخل، حتى يصل إلى مرحلة التوازن مع قانون اللعب المالي النظيف، لكنه لم يصل بعد إلى قاعدة 1:1.

يذكر أن الثنائي بوسكيتس وجوردي ألبا، كان قد رحل عن برشلونة في نهاية موسم 2022-23 إلى إنتر ميامي، بينما وقع الأرجنتيني أيضًا في ذلك الصيف إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده.