"حزنت على فتى برشلونة المسكين وانظروا إلى ريال مدريد" .. ديكو يحسم الجدل بشأن مفاوضات هالاند وجيوكيريس

البارسا يضع كامل ثقته في ليفاندوفسكي

حسم البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، التساؤلات المتعلقة برغبة برشلونة في تدعيم مركز المهاجم الصريح، من خلال التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أو فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

وقال ديكو في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "فيتور روكي تعرض لهجوم سيئ وقبيح لم أره من قبل مع لاعب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا. لقد تعرض لهجوم قوي للغاية، دون أي معنى أو سبب، بينما لم يكن الفتى المسكين مسؤولا عن أي شيء ".

وأضاف: "انظر إلى إندريك، يبلغ من العمر 18 عامًا أيضًا لكن عملية انتقاله إلى ريال مدريد بدت طبيعية والجماهير تقدر ذلك، بينما فيتور روكي تعرض للأذى كثيرًا وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أراه يعاني وأن أرى كيف خرج، وكيف مر بوقت عصيب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق المدير الرياضي لبرشلونة، للحديث عن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "أتمنى أن يستمر ليفا على نفس المستوى الذي يظهره، هو أحد أفضل المحترفين الذين رأيتهم في حياتي وليس من قبيل الصدفة أن يكون في هذا المستوى في سن 36 عامًا".

وأردف ديكو: "تدعيم مركز المهاجم؟ هذه ليست أولويتنا في الوقت الحالي، بالطبع علينا أن نعمل من أجل المستقبل، ولكن إذا عملنا أكثر على المستقبل فإننا ننسى الحاضر".

وأوضح: "من الصعب جدًا العثور على مهاجم مثل روبرت اليوم، هناك واحد أو اثنان على هذا المستوى. ربما هالاند أو غيره. لا يوجد الكثير من المهاجمين المتاحين على هذا المستوى، لكننا لن نركز على البحث عن أي مهاجم الآن لأننا سنركز أولاً على ما يمكن أن يفعله روبرت".

وعندما سئل ديكو عن إمكانية التعاقد مع هالاند، رد قائلًا: أولاً، يتعين علينا أن نعرف ما إذا كان هالاند هو ما نريده في المستقبل، في الوقت الحالي لا نريد أي مهاجم لأن لدينا روبرت، وعندما يحين وقت اتخاذ القرار سننظر في الخيارات المتاحة".

وختم: "فيكتور جيوكيريس؟ إنه لاعب جيد، ويسجل الأهداف منذ فترة طويلة في البرتغال، نعرفه مثل الآخرين لكنه ليس أولويتنا في الوقت الحالي ولا نبحث عن مهاجم ليحل محل روبرت لأننا نريده أن يظل سعيدًا ويسجل الأهداف ويبقى على الأقل لموسم آخر".