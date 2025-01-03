تركهم وذهب إلى البرازيل .. تصرف غريب من ديكو وسط صراعات أزمة أولمو

النادي الكتالوني قد يتعرض لكارثة

رغم الأزمة الطاحنة التي يعيشها نادي برشلونة الإسباني بخصوص تسجيل لاعبه داني أولمو، إلا أن المدير الرياضي ديكو قرر الذهاب في إجازة!

وتلقى برشلونة ضربة قاصمة بعد رفض رابطة الدوري الإسباني، قيد أولمو وباو فيكتور ضمن قائمة الفريق بشكل دائم، في ظل فشل إدارة جوان لابورتا في الالتزام بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق براتب الثنائي.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل هذه الصراعات، قالت صحيفة "سبورت" إن ديكو استغل فترة أعياد الميلاد من أجل السفر للبرازيل وقضاء عطلته الشتوية هناك وهو أمر سبق أن فعله العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى ما فعله البرتغالي صاحب الأصول البرازيلية الموسم الماضي، عندما ذهب ديكو مع برشلونة لخوض مباراة ودية في دالاس بالولايات المتحدة أمام فريق "أمريكا المكسيكي"، ولكنه لم يعد إلى كتالونيا بعدها وذهب إلى البرازيل.

والمثير للدهشة أن ديكو عاد إلى بلاده هذه المرة، في الوقت الذي يواجه فيه النادي صراعات محتدمة من أجل تسجيل أولمو، وسط مخاوف من رحيل اللاعب بالمجان، وهو ما قد يتسبب في خسائر مالية فادحة وانهيار لسمعة النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن مهام ديكو تتضمن التعامل مع المواقف الخاصة باللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، والتواصل مع رابطة المسابقة لحل الأزمات المتعلقة بأي قضية مشابهة لما يحدث مع أولمو وفيكتور، مما يزيد من غرابة قراره بالعودة إلى البرازيل في هذا التوقيت.