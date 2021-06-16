برشلونة يعلن صفقته الثالثة خلال ساعات.. ديباي على بعد خطوة من النادي الكتالوني

ديباي في برشلونة خلال ساعات

يبدو أن نادي برشلونة يقترب خلال الساعات القليلة المقبلة من الإعلان عن صفقته الصيفية الثالثة بعد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو والبرازيلي إيمرسون؛ فالهولندي ممفيس ديباي بات قريبًا جدًا من الفريق الكتالوني بعد موافقته على الانتقال إليه.

وانتهى عقد ديباي، 27 سنة، مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي بنهاية الموسم المنقضي وبات حرًا في الانتقال لأي فريق.

وسيعلن برشلونة عن تعاقده مع ديباي خلال الساعات المقبلة وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية.

واتفق الطرفان، برشلونة واللاعب، على كافة التفاصيل بعد منح اللاعب موافقته للفريق ولا يتبقى سوى مراجعة وكيله والمحامين للعقد قبل توقيعه.

وقدم برشلونة عرضين قبل اللاعب الهولندي ثانيهما؛ فالعرض الأول كان لمدة 3 سنوات لكن الطرفان لم يتفقا على ما فيه ليُقدم عرض ثانٍ لمدة سنتين مع إمكانية التمديد لسنة إضافية وهو ما وافق عليه اللاعب.

ويشارك ديباي حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، حيث سيلتقي يوم الخميس مع النمسا بعد فوزهم في أولى مبارياتهم على حساب أوكرانيا 3-2 في لقاء كان مثيرًا.

ويخطط برشلونة للإعلان عن قدوم اللاعب ومن ثم تقديمه في ملعب كامب نو كما جرت العادة ولكن بعد انتهاء اللاعب من البطولة الأوروبية رفقة بلاده.

ماذا قدم ديباي مع ليون؟

ولعب ديباي في صفوف ليون منذ يناير 2017 حينما انتقل إليه من مانشستر يونايتد بعد موسمين لم يبزغ فيهم نجمه مع الفريق الإنجليزي.

ولعب ممفيس تقريبًا كل مباريات الموسم الفائت مع ليون إذ شارك في 40 مباراة سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 12 هدفًا لزملائه.



لماذا ديباي؟

ويرتبط اسم ديباي ببرشلونة منذ الصيف الماضي منذ قدومه مواطنه رونالد كومان لتدريب برشلونة لكن الصفقة لم تتم لعدم التوصل لاتفاق بين برشلونة وليون.

ويعد ديباي الذي يلعب جناح أيسر وصانع ألعاب خيارًا مهمًا لبرشلونة خاصة وأنه لن تكلف صفقته برشلونة كثيرًا لقدومه بعقد انتقال حر وهو الحال نفسه مع أجويرو الذي انتقل إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

أما الظهير الأيمن إيمرسون، فعاد إلى برشلونة من ريال بيتيس، مقابل تسعة ملايين يورو.

ويعد ديباي بوضعه الحالي مثاليًا لبرشلونة ليس على المستوى الفني فقط بل المالي فالنادي يعاني من أزمة مالية كبيرة إذ قاربت ديون النادي وفق تقريره المالي الأخير على المليار يورو.