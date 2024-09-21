لا يعترف به؟ .. مقطع فيديو مثير للجدل يُنذر بأزمة قادمة بين شتيجن ويامال!

موقف محرج للنجم الشاب

الجدل لا يزال مستمرًا حول الحارس الألماني مارك تير شتيجن، وهذه المرة الحديث عن زميله لامين يامال الذي لا يبدو أنه يعترف به كأحد الأعمدة الرئيسية في برشلونة.

شتيجن تعرض لانتقادات عنيفة بعد تسببه في خسارة الفريق الكتالوني أمام موناكو يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 2/1 في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك لمستواه الضعيف والخطأ الذي ارتكبه وأدى إلى طرد زميله إريك جارسيا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن هناك مقطع فيديو انتشر للنجم الشاب في حوار مع "دوري الملوك" الخاص بالنجم المعتزل جيرارد بيكيه، حيث طُلب منه وقتها اختيار فريقه المفضل الذي كان سيلعب به لو أتيحت له فرصة المشاركة في المسابقة.

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وكانت المفاجأة أن يامال اختار إيناكي بينيا حارس برشلونة الاحتياطي على حساب قائده شتيجن، ولو كان الأمر حدث في ظروف أخرى لما حصل على قدر كبير من الاهتمام، ولكن انتشار الفيديو بعد أيام من كارثة شتيجن، تسبب في ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن جانبها اتصلت "موندو" بأعضاء دوري الملوك للتحقق من موعد تسجيل الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، أمس، الجمعة، حيث تبين أنه تم تسجيله منذ بضعة أسابيع أثناء زيارة يامال إلى مقر البطولة، قبل أن يتم نشره أمس.

جدير بالذكر أن اختيارات يامال لفريقه المفضل تضمنت كذلك وجود رونالد أراوخو بخط الدفاع مع باو كوبارسي، وفي الوسط جافي وبيدري، وفي الهجوم اختار نفسه وزميله في منتخب إسبانيا نيكو ويليامز.