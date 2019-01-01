22 فريقًا يتفوقون تهديفًيا على برشلونة في دوري الأبطال

سجل مخيب لبرشلونة في الأبطال

يمتلك نادي برشلونة سجلًا سيئًا على الصعيد التهديفي بعد مرور 4 جولات في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري بتسجيله 4 أهداف فقط.

ويتفوق 22 فريقًا من أصل 32 مشاركًا في البطولة على صعيد تسجيل الأهداف وهو أسوأ سجل للفريق منذ موسم 2009-2010.

ويعد بايرن ميونخ أكثر من سجل أهدافًا في أول 4 جولات بواقع 15 هدفًا بينما لم يسجل برشلونة سوى 4 أهداف فقط منها اثنين للويس سواريز أمام إنتر وهدف لميسي ضد سلافيا وهدف للمدافع بالخطأ في مرماه وأنهى مباراتين بالتعادل السلبي.

ولم يسجل أي فريق أهدافًا أقل من برشلونة سوى النجم الأحمر وليل وأتالانتا وباير ليفركوزن (3 أهداف) وكلوب بروج وسلافيا براج (هدفين) بينما لم يحرز جلطة سراي أي هدف.

ويعد هذا هو أسوأ سجل لبرشلونة منذ موسم 2009-2010 والذي سجل فيه 3 أهداف بعد 4 جولات بعد التعادل السلبي مع إنتر في الجولة الأولى والفوز على دينامو كييف بثنائية نظيفة ثم الخسارة من روبن كازان بهدفين لهدف والتعادل مع الفريق ذاته سلبيًا في الجولة الرابعة.

وفي الموسم الماضي، سجل برشلونة 11 هدفًا في أول 4 جولات وامتلك 10 نقاط بينما يعد موسم 2016-2017 هو الأكثر تهديفيًا للبلوجرانا بعد 4 جولات بواقع 14 هدفًا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتاج إلى الفوز على بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من البطولة لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.