مصائب برشلونة تزداد .. الكشف عن مدة غياب داني أولمو بعد الإصابة

ضربة قوية لنادي برشلونة..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضربة موجعة جديدة؛ بتأكد إصابة نجمه المتألق داني أولمو، وغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

أولمو الذي انضم إلى برشلونة، في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، تعرض للإصابة في فوز فريقه (4-1) على جيرونا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، إصابة أولمو في "أوتار الركبة"، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع.

وبالتالي.. سيغيب النجم الإسباني الدولي البالغ من العمر 26 سنة، عن مباريات برشلونة ضد فياريال وخيتافي وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس، في الدوري المحلي، بالإضافة إلى مواجهتي موناكو الفرنسي ويانج بويز السويسري، في أبطال أوروبا.

TOD

كذلك.. من غير المؤكد لحاق داني أولمو بالمواجهتين الناريتين ضد إشبيلية وبايرن ميونخ الألماني، في مسابقتي الدوري الإسباني وأبطال أوروبا على التوالي.

ويقدم أولمو مستويات مبهرة مع برشلونة؛ حيث سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات رسمية؛ وذلك بعد أن غاب عن أول جولتين في مسابقة الدوري الإسباني، بسبب أزمة تسجيله في قائمة الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة يُعاني من عديد الإصابات؛ أبرزهم الأوروجوياني رونالد أراوخو والدنماركي أندريس كريستنسن، ثنائي قلب الدفاع، ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، والثلاثي الإسباني بابلو جافي ومارك بيرنال وفيرمين لوبيز، بالإضافة إلى أنسو فاتي الذي بات على وشك العودة للمباريات مجددًا.