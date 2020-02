برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق خايمي ماتا لداخل المنطقة تلقاها أنخل رودريجيز بتسديدة على الطائر سكنت الشباك بنجاح

65’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول لخيتافي عن طريق أنخل رودريجيز

63’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة

62’ تمريرة طولية من كوكوريلا فى أنخل رودريجيز لكن الحكم يشير بوجود تسلل

61’ خطأ لبرشلونة فى منتصف الميدان بعد تدخل من داكونام ديني على ليونيل ميسي

60’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم لبرشلونة بهدفين دون رد

59’ تمريرات فى منتصف الميدان وهدوء فى مجريات القاء

57’ تمريرة لداخل المنطقة من أنطوان جريزمان تلقاها أنسو فاتي وهيأ الكرة امام ميسي الذي سددها لكنها مرت بجوار القائم

56’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة

55’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

52’ تبديل ثاني فى صفوف خيتافي دخول كينيدي وخروج ماتياس أوليفيرا

51’ تبديل أول فى صفوف خيتافي دخول أنخل رودريجيز وخروج خورخي مولينا

49’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ماورو أرامباري لكنها مرت اعلى مرمى تير شتيجن

48’ بطاقة صفراء من نصييب صامويل أومتيتي بعد تدخل قوي على خايمي ماتا من خارج المنطقة

47’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح برشلونة بعد عرقلة ليونيل ميسي من الخلف

46’ بداية الشوط الثاني

45+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+3’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه ليونيل ميسي ليرتقي لها ويسددها برأسية قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة

45+2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

44’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كوكوريلا لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي

43’ خطأ لصالح خيتافي من خارج المنطقة ضد صامويل أومتيتي

42’ خطأ لصالح برشلونة من خارج المنطقة نفذها ليونيل ميسي بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الأعلي بقليل

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق جونيور فيربو لداحل المنطقة مرت من تحت أقدام أنسو فاتي لتصل داخل يمين المنطقة إلى سيرخي روبيرتو الذي سددها فى المرمي بنجاح

@SergiRoberto10 makes it two-nil! Chalk up the assist to @JuniorFirpo03 ! pic.twitter.com/mL437Q9lur

39’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو

38’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي برشلونة

37’ خطأ لصالح خيتافي بعد تدخل قوي من انسو فاتي على ماركيل بيرجارا فى المنطقة الدفاعية

35’ استفاقة هجومية من لاعبي برشلونة وضغط متقدم على دفاعات خيتافي

الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات العديدة تنتهي بتمريرة رائعة من ليونيل ميسي تضع أنطوان جريزمان منفردًا بالمرمي ليسددها من فوق جسد الحارس وتسكن الشباك بنجاح

@AntoGriezmann gets Barça on the board with a superb one-touch assist from Leo #Messi! pic.twitter.com/bw16bZkaPU