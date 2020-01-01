برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 2 × 1 خيتافي

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الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق خايمي ماتا لداخل المنطقة تلقاها أنخل رودريجيز بتسديدة على الطائر سكنت الشباك بنجاح

65’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول لخيتافي عن طريق أنخل رودريجيز

63’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة

62’ تمريرة طولية من كوكوريلا فى أنخل رودريجيز لكن الحكم يشير بوجود تسلل

61’ خطأ لبرشلونة فى منتصف الميدان بعد تدخل من داكونام ديني على ليونيل ميسي

60’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم لبرشلونة بهدفين دون رد

59’ تمريرات فى منتصف الميدان وهدوء فى مجريات القاء

57’ تمريرة لداخل المنطقة من أنطوان جريزمان تلقاها أنسو فاتي وهيأ الكرة امام ميسي الذي سددها لكنها مرت بجوار القائم

56’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة

55’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

52’ تبديل ثاني فى صفوف خيتافي دخول كينيدي وخروج ماتياس أوليفيرا

51’ تبديل أول فى صفوف خيتافي دخول أنخل رودريجيز وخروج خورخي مولينا

49’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ماورو أرامباري لكنها مرت اعلى مرمى تير شتيجن

48’ بطاقة صفراء من نصييب صامويل أومتيتي بعد تدخل قوي على خايمي ماتا من خارج المنطقة

47’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح برشلونة بعد عرقلة ليونيل ميسي من الخلف

46’ بداية الشوط الثاني

45+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+3’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه ليونيل ميسي ليرتقي لها ويسددها برأسية قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة

45+2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

44’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كوكوريلا لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي

43’ خطأ لصالح خيتافي من خارج المنطقة ضد صامويل أومتيتي

42’ خطأ لصالح برشلونة من خارج المنطقة نفذها ليونيل ميسي بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الأعلي بقليل

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق جونيور فيربو لداحل المنطقة مرت من تحت أقدام أنسو فاتي لتصل داخل يمين المنطقة إلى سيرخي روبيرتو الذي سددها فى المرمي بنجاح

39’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو

38’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي برشلونة

37’ خطأ لصالح خيتافي بعد تدخل قوي من انسو فاتي على ماركيل بيرجارا فى المنطقة الدفاعية

35’ استفاقة هجومية من لاعبي برشلونة وضغط متقدم على دفاعات خيتافي

الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات العديدة تنتهي بتمريرة رائعة من ليونيل ميسي تضع أنطوان جريزمان منفردًا بالمرمي ليسددها من فوق جسد الحارس وتسكن الشباك بنجاح

GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! @AntoGriezmann gets Barça on the board with a superb one-touch assist from Leo #Messi! pic.twitter.com/bw16bZkaPU — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

33’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق أنطوان جريزمان

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ ضغط من لاعبي خيتافي على دفاعات برشلونة المتراجع لمحاولة خطف هدف فى هذه الدقائق

27’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة فى المنطقة الدفاعية من اجل بناء هجمة منظمة

25’ تمريرة خطيرة تصل إلى خايمي ماتا داخل يسار المنطقة ليمر من امام تير شتيجين ويمررها إلى ماتياس اوليفيرا الذي سددها بجوار القائم

24’ الحكم يتراجع عن إحتساب الهدف بعد التأكد من وجود خطأ لصالح برشلونة

الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها خوخي مولينا ويسددها برأسية ابعدها الحارس تير شتيجن لترتد أمام ألان نيوم الذي سددها فى المرمي

23’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لخيتافي عن طريق ألان نيوم

22’ تمريرة خطيرة تصل إلى خوخي مولينا داخل يسار المنطقة فى مواجهة المرمي ومحوالة التسديد لكن تدخل معه جيرارد بيكيه وابعدها فى اللحظات الاخيرة إلى ركنية

21’ تبديل أول فى صفوف برشلونة دخول جونيور فيربو وخروج جوردي ألبا

20’ مباراة هادئة تمامًا واللعب منحصر فى منتصف الميدان

19’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

18’ توقف اللقاء لسقوط جوردي ألبا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

17’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة حتى الأن

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ خطأ لبرشلونة من خارج المنطقة نفذها ليونيل ميسي بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه جيرارد بيكيه لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

13’ تمريرة طولية من سيرخيو بوسكيتس تضع ليونيل ميسي منفردًا بالمرمي ليسددها بغرابة فى يد الحارس ديفيد سوريا

11’ تسديدة قوية من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي برشلونة من أجل إختراق دفاع خيتافي

7’ محاولات من لاعبي خيتافي للضغط على لاعبي برشلونة واستخلاص الكرة

5’ تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة في منتصف الميدان

3’ تمريرة من كوكوريلا فى إتجاه خايمي ماتا داخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميددان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / برونو جونزاليز / ديفيد تيمور / أنجيل رودريجيز / لياندرو تشتشيزولا / أماث ندياي / كينيدي / ديفيرسون

¡Con este once saltaremos al césped del Camp Nou en menos de una hora para enfrentarnos al @FCBarcelona_es! 💙#VamosGeta #BarçaGetafe pic.twitter.com/Qano22brd9 — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 15, 2020

خيتافي: يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من ديفيد سوريا / آلان نيوم / داكونام ديني / خافيير إيتشكيتا / ماتياس أوليفيرا / ماركيل بيرجارا / ماورو أرامباري / نيمانيا ماكسيموفيتش / مارك كوكوريلا / خوخي مولينا / خايمي ماتا

البدلاء / رونالد أرواخو / نيلسون سيميدو / جونيور فيربو / أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / ربي ماناج / نيتو

The starting 1️⃣1️⃣ for #BarçaGetafe! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من مارك تير شتيحن / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / أنسو فاتي / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان

تشكيل الفريقين:

أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.