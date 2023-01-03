برشلونة حدد السعر .. نيمار قد يجلب ديمبيلي إلى باريس!

اسم الفرنسي يظهر من جديد في الميركاتو

يظل عثمان ديمبيلي جناح برشلونة أحد أهم الأبطال في سوق الانتقالات، وهذه المرة مع عودة باريس سان جيرمان لمحاولة الحصول على خدماته.

ديمبيلي كان على وشك الرحيل عن صفوف برشلونة الصيف الماضي، لكنه قرر البقاء بعقد قصير ينتهي في 30 يونيو 2024.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن باريس يريد ضم ديمبيلي مقابل 50 مليون يورو وفقًا للشرط الجزائي الموجود في عقد صاحب الـ25 سنة.

ولكن برشلونة أخبر النادي الفرنسي أن سعر ديمبيلي يصل إلى 100 مليون يورو كما قال ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة بالنادي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم البرازيلي رافينيا الصيف الماضي.

ووفقًا للمعلومات المذكورة فإن باريس يريد التعاقد مع ديمبيلي كبديل لنيمار الذي يبحث عن فرصة لمغادرة حديقة الأمراء بسبب خلافاته مع زميله كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن ديمبيلي شارك في 21 مباراة مع برشلونة وسجل 5 أهداف وصنع 7 في كل البطولات حتى الآن.