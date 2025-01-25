معاونه السابق : لابورتا لا يتمتع بالشفافية ولن أصوت له كرئيس لبرشلونة مرة أخرى!

تمنى رؤية ميسي في افتتاح كامب نو

بعد أن كان ضمن الفريق الرئاسي المرشح مع جوان لابورتا في 2015، خرج مارك سيريا للهجوم على رئيس برشلونة بسبب طريقته في إدارة النادي الفترة الأخيرة.

سيريا يعتبر من أهم الشخصيات لدى مشجعي برشلونة، حيث ساهم بأفكاره في النادي لفترة طويلة، ويعتبر من أهم الخبراء الاقتصاديين في إسبانيا، لذلك قامت صحيفة "سبورت" بإجراء مقابلة معه للحديث عن بعض الأشياء الخاصة بالكيان الكتالوني.

وقال سيريا خلال المقابلة:"الاتحاد الإسباني موجود في مدريد ورابطة الليجا كذلك، وهو ما وضع الكثير من العقبات أمام برشلونة في السنوات الأخيرة، أعتقد أن قلق الشركاء الذين يشككون في نموذج الإدارة المُتبع، والذي عفا عليه الزمن بشكل واضح أصبح مرئيًا للجميع، الرئيس يركز على منصب لا يفيده ولا يفيد برشلونة نفسه".

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وعن رأيه في مؤتمر لابورتا الأخير بخصوص داني أولمو:"كنت أتوقع شفافية في المعلومات، مررنا بصحراء تضر سمعة النادي ووضعتها في موضع شك بأهم صفقة في الموسم، وتوقعت أيضًا اعتذارًا من الرئيس عما قمنا به من شهر أغسطس وحتى اليوم، توقعت انتقادات قاسية ومباشرة لرابطة المحترفين والدوري الإسباني، ولم أتوقع ما حدث وهو انعدام كبير للشفافية".

وعن إمكانية تكريم ميسي في حقبة لابورتا:"لدي حلم برؤيته عند افتتاح ملعب كامب نو سبوتيفاي من جديد، أتمنى ان يبذل الرئيس والوفد المرافق له كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك".

نموذج لابورتا الحالي مقارنة بحملته في 2015:"أعتقد أن هذا النموج ليس مثاليًا في الإدارة بكيان مثل برشلونة، لأنه من المستحيل أن يعرف أي شخص كل شيء، لذلك لا يجب أن يكون لديك قائد لا يقبل النقد، هذا النموذج لا ينتمي لهذا العصر، بل ربما لأكثر من عقدين من الزمن".

وعن إمكانية تصويته للابورتا مرة أخرى:"لا، كنت على علم بالعديد من الأشخاص الذين كانوا معه في 2021 وتوقفوا عن دعمه، الخطة التي قمت بالتصويت عليها استمرت لـ7 أشهر فقط".

جدير بالذكر أن لابورتا تعرض للعديد من الانتقادات للفترة الأخيرة، بسبب تعامله مع الظروف الاقتصادية لبرشلونة، بالإضافة لملف تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.