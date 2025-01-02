"غياب برشلونة عن كامب نو رحمه وعليه الاستقالة" .. انتقادات نارية لجوان لابورتا بسبب أزمة قيد داني أولمو!

مطالبات باستقالة رئيس برشلونة

تلقى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وابل من الانتقادات النارية من جانب مجموعة من المحللين، عبر برنامج "لا تريبو"، بسبب تعامله مع ملف تسجيل اللاعبين، خاصة أزمة داني أولمو.

برشلونة فشل في تسجيل اسم داني أولمو في قائمة الفريق، بعد أن تم حذفه من جانب رابطة الأندية الإسبانية، بسبب عدم وجود ضمانات مالية، بالإضافة لتخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

وأكد الناقد جونزالو ميرو خلال البرنامج، على أن غياب برشلونة عن اللعب على ملعب كامب نو، خفف من الضغوط على جوان لابورتا، مؤكدًا على أن رد فعل الجماهير كان سيكون مختلفًا تمامًا، والابتعاد عن ملعب الفريق خدم الإدارة الحالية.

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ومن جانبه قال إيميليو كونتريراس: "منذ 4 شهور ويعلمون أن أولمو وباو فيكتور يلعبان فقط بسبب إصابة كريستنسن الخطيرة، ولم يفعلوا شيئًا لهما، ولذلك أرى أن لابورتا يستحق الاستقالة".

وأشار أماليو موراتايا إلى غياب الشفافية، حيث علق: "إذا كان القرار النهائي سيصدر الآن، لماذا لم يُتخذ في الموعد النهائي؟ هذا يحتاج إلى تفسير".

وانتقد ناتشو لابراجا أسلوب لابورتا، إذ وصفه بالأسلوب الشعبوي: "أسلوب جوان نجح لفترة، ولكنه الآن يحترق، هذه الإدارة تختلف تمامًا عن فترته الأولى".

بينما رأى أليخاندرو سيجورا أن الأزمة تهدد منصب لابورتا: "برشلونة يعوّل على تسجيل اللاعبين، لكن إذا فشل في ذلك، قد تكون هذه الأزمة القشة التي تقصم ظهر الإدارة الحالية".

وتساءل راؤول فونتيس عن إمكانية رؤية داني أولمو بقميص نادٍ آخر هذا الموسم، قائلاً: "من الصعب تخيل داني أولمو بقميص غير برشلونة، إذا حدث ذلك، سيصبح الوضع لا يُطاق في النادي، وسيتعين على الإدارة الخروج للتوضيح".