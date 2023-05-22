"برشلونة جاني ومجني عليه" .. طلبات النادي الكتالوني في قضية نيجريرا!

ماذا يحدث في قضية نيجريرا.. تطورات جديدة!

طلب نادي برشلونة أن يتم منحه الصفة المزدوجة لكونه موضوع تحقيق وشاكي خاص "جاني ومجني عليه" في "قضية نيجريرا"، بسبب الضرر الذي تعرض له لاتهامه بالإدارة غير الأمينة، وأن لا يُسمح لنادي ريال مدريد بالمشاركة في القضية.

هذا ما طلبه نادي برشلونة في عدة كتابات وثّقتها وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، وأُرسلت إلى المحكمة في برشلونة التي تحقق مع النادي الكتالوني والرؤساء السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بتهم الفساد بين الأفراد في المجال الرياضي، والإدارة غير الأمينة، وتزوير وثيقة تجارية، بسبب الدفعات المالية لنائب رئيس لجنة الحكام الفنية خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

ووفقًا للنادي الكتالوني، بغض النظر عن أن الخدمة التحكيمية التي قام بها نيجريرا قدمت "على وجه الحقيقة والفعالية"، توجد شبهات بأن الاستشارات قد تم فوترتها "مرتين" وأن أحد قنوات الفوترة تمت عبر شركات متوسطة تتلقى "عمولة".

لهذا السبب، يطلب برشلونة من المحكمة منحه الصفة المزدوجة لكونه موضوع تحقيق ومتضررًا أيضًا من جريمة الإدارة غير الأمينة.

وعلى نفس النهج، يعارض النادي الكتالوني تمكين بعض أعضاء النادي من أن يكونوا شُكاة خاصة في القضية، حيث يعتقد أن النادي هو من يدافع عن مصالحه، وفي هذا الصدد، يبرر أن الضرر الناتج عن الإدارة غير الأمينة يتعرض له النادي وليس أعضاؤه حيث يرى النادي أنه المتضرر الوحيد من هذه الجريمة وسيؤدي إدخال جميع الأعضاء بشكل منفصل عن النادي كشُكاة خاصة إلى تعقيد الإجراءات وجعلها غير قابلة للحكم، مع خطر إضرار حق الدفاع وتباطؤ تنفيذ هذه الإجراءات.

وفي مستند آخر يطلب المحامون القانونيون لنادي برشلونة من المحكمة رفض طلب ريال مدريد بالمشاركة كشاكي خاص، بعد أن أكد الفريق الأبيض أن الأحداث التي تحقق فيها في "قضية نيجريرا" أضرت بهم.

ويأسف برشلونة لـ"تعمد" ريال مدريد في اعتباره أنه تضرر من هذه القضية، حيث لا يرافق ذلك "أدنى جهد مطلوب لتوضيح، حيث لا يشير إلى موسم أو مباراة أو لحظة لعب محددة التي قد تكون تأثرت وبالتالي عانى النادي من الضرر.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد برشلونة أن الدوري الإسباني، الذي يشارك في القضية بالفعل، هو الجهة الوحيدة المخولة بالدفاع عن نزاهة المنافسة، وبالإضافة إلى ذلك، الأندية مدمجة بالفعل في تنظيمه، بحيث يتم حفظ مصالحها للتأكد من نزاهة المنافسة بوجود الهيئة التي يترأسها خافيير تيباس في القضية.

كما يطلب برشلونة من المحكمة رفض ريال مدريد كشاكي شعبي لتجنب "استخدام فاسد وخادع" للدعوى الشعبية.

وأشار برشلونة أنه من الضروري لإنجاح الإجراءات أن لا تتحول هذه الإجراءات إلى مجال يستخدم فيه الأطراف المعنية تنافساتهم وخصوماتهم وأن يتم تحويل القضية إلى دفاع عن مصالح خاصة.

وفي حال اختيار المحكمة في النهاية قبول مشاركة ريال مدريد كشاكي شعبي، يطلب برشلونة أن يتم فرض وديعة قدرها نصف مليون يورو على ريال مدريد، وذلك لتعويض الضرر الناتج عن "الاستخدام الفاسد" للدعوى الشعبية.