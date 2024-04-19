برشلونة جاد هذه المرة.. صفقة كبرى تنتظر النادي الكتالوني في الصيف

برشلونة يستهدف صفقة هجومية كبرى في الميركاتو القادم...

تستهدف إدارة برشلونة، حسم صفقة هجومية كبرى، لدعم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبالفعل بدأت في دراسة تفاصيل الصفقة أثناء اجتماع للإدارة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة، يريد التعاقد مع داني أولمو، مهاجم لايبزيج، بشكل جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعًا يوم أمس الأربعاء، بحضور ديكو، المدير الرياضي للفريق، ووالد اللاعب، الذي كان سعيدًا بتلك المفاوضات.

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وشددت الصحيفة على أن برشلونة، سيعمل بكل جهده على حسم الصفقة، على عكس المرات الماضية التي ارتبط فيها بضم اللاعب وتراجع بسبب الأزمات المالية، ولكن تلك المرة تعتبر إدارة برشلونة، أن ضم أولمو هو أحد أولوياتها هذا الصيف.

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وبدأ أولمو مسيرته في ناشئي برشلونة، قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب، ومنه إلى لايبزيج في عام 2020.

جدير بالذكر أن المهاجم الإسباني كان قد جدد تعاقده مع لايبزيج، في يونيو الماضي لينتهي في صيف 2027، إلا أن بندًا في العقد يسمح له بالرحيل بداية من الصيف القادم مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، سيكون مغريًا بالنسبة لكبار الأندية الأوروبية التي تستهدف التعاقد معه.