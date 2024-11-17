"علاج مبتكر وجديد" .. مفاجأة تُسعد برشلونة باحتمالية عودة تير شتيجن للملاعب الموسم الحالي!

الحارس الألماني سيعود إلى الملاعب في وقت مبكر

يبدو أن الحارس الألماني أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة الإسباني، قد يعود إلى الملاعب سريعًا، قبل الموعد المحدد له بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

تير شتيجن كان قد تعرض للإصابة بقطع كامل في وتر الركبة، وذلك خلال مباراة فياريال يوم 22 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني، كان قد أكد على أن الحارس قد يعود إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت الصحيفة أن تير شتيجن لجأ إلى علاج من شانه أن يؤدي إلى تعافيه بشكل أسرع وأفضل، ولكنه قد يصبح أقل من الوزن الطبيعي، إذ من المتوقع أن يعود في شهر أبريل أو مايو المقبلين.

ويخضع الحارس الألماني لعلاج مبتكر للغاية بالخلايا الجذعية، والشخص المسؤول عن علاجه هو الدكتور روبرت سولير، وهو رائد عالمي مقيم في برشلونة، وستكون قيمة العلاج حوالي 13 ألف يورو، ولكنه أمر مضمون للغاية من أجل النجاح، كما يتضح من جميع الحالات التي خضعت لهذا العلاج والتي وصل عددها إلى 23 حالة.

ويتم العلاج الذي خضع له لاعب كرة الصالات فيراو من قبل، باستخراج خلايا النخاع العظمي للمريض على مستوى الحوض تحت تأثير التخدير، ويعود إلى منزله بعد ساعة واحدة، ويذهب المنتج إلى الغرف النظيفة المعتمدة من وكالة الأدوية الإسبانية لمدة 20 يومًا.

وأضافت الصحيفة: "تتم زراعة واختيار الأنواع الجيدة تلك التي تلتصق بالبلاستيك، ثم تصل الخلايا المزروعة، وخلال 48 ساعة يتم زرعها في المريض الذي يستطيع أن يمشي على قدمه بعد العملية".

وتسمح تلك التقنية للرياض ببدء التعافي من خلال العمل بالحمل والمقاومة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، وبالتالي تسريع جميع خطواته للتعافي، بالإضافة للعمل على تجديد الوتر الممزق مدى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار أن تير شتيجن كان يعاني من مشاكل في الركبة المواسم الماضية.