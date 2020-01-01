"برشلونة تعاقد معي لأن ريال مدريد لم يرغب في ضمي"

لاعب برشلونة الذي رفضه ريال مدريد فشعر أنه محظوظ

قال بيدري جونزاليس لاعب فريق برشلونة للشباب إن رفض ريال مدريد له كان تمهيدًا لأن يأتيه عرض من برشلونة.

وكان النجم الإسباني الشاب قد تألق مع لاس بالماس، ليصبح مطمعًا لكبار الأندية في إسبانيا وعلى رأسهم بالطبع ريال مدريد وبرشلونة.

وحول ذلك، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية من خلال تصريحات اللاعب أن ريال مدريد قد رفضه منذ سنوات بعد أن ذهب لإجراء اختبارات.

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وأضاف: "لقد جلست هناك لمدة أسبوع، ولكنهم ماطلوا في التوقيع معي وبدا أنهم لا يريدون ذلك، حيث طلبوا مني استمرار العمل ليراقبونني لفترة أطول"

وتابع: "بدأت الموسم التحضيري قبل بداية الموسم الماضي بقميص لاس بالماس، ولكن برشلونة تعاقد معي وحققت حلمي الذي انتظرته طويلًا"

وأردف: "سأشعر بالتوتر بالطبع عندما أرى ميسي، التواجد بجانبه في الملعب ينسيك كل شيء، ولكنني سأحاول أن ألعب معه كأنه لاعب آخر.

واختتم تصريحاته قائلًا: "شعرت أنه من الجيد أنني تم رفضي من ريال مدريد لكي أحقق ما أريده وأنضم إلى برشلونة بعدها بسنوات"

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يذكر أن برشلونة وريال مدريد قد تعاقدا مع عدد من اللاعبين الشبان خلال الفترة الماضية سواء من داخل الدوري الإسباني أو من خارجه.