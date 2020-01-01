تضارب الأنباء حول بقاء كوتينيو مع بايرن ميونخ

برشلونة يواصل رحلة البحث عن مهاجم

يحاول نادي برشلونة الإسباني، بشتى الطرق، التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض إصابة الأوروجوياني لويس سواريز.

المدرب كيكي سيتين يواجه أزمة قوية بخط هجوم فريقه بعد توليه المهمة خلفاً لإرنستو فالفيردي، بغياب سواريز للمراحل الأخيرة من الموسم الحالي

النادي الكتالوني اقترب من التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، ولكن الصفقة فشلت في النهاية لعدم التوصل لاتفاق مع الخفافيش.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت سعي البلوجرانا لتوفير المزيد من النفقات، لضم مهاجم مناسب بدلاً من اللجوء لحلول قصيرة المدى وصفقات إعارة دون المستوى.

فيليب كوتينيو يعتبر السلاح الأكبر لبرشلونة للحصول على بعض الأموال من بايرن ميونخ، في حالة قطع إعارته من البافاري وبيعه لأي نادي آخر، بعدما تبينت عدم نية النادي الألماني في التعاقد معه بشكل نهائي.

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وهو ما سارع النادي الإسباني بنفيه تماماً، مؤكداً بقاء اللاعب مع بايرن حتى نهاية الموسم، في تضارب كبير للأنباء حول مصير اللاعب البرازيلي.

لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش هو الآخر من المرشحين للرحيل عن صفوف برسا، وسط اهتمام كبير بضمه من يوفنتوس وإنتر.

وأخيراً يأتي كارليس بيريز الذي اقترب بالفعل من الانضمام لروما الإيطالي بـ13 مليون يورو، مما يتيح لبرشلونة الضمانات الكافية لضم مهاجم بمقابل مادي جيد، دون الدخول في أزمة مالية.